Tuincentrum zoekt oppas voor kamerplanten

'Wil jij ons helpen?' begint het bericht van tuincentrum Gerberosa in het Friese Joure op Facebook. Om kosten te besparen tijdens de lockdown, wordt de verwarming in de kamerplantenkas uitgezet. De plantjes kunnen niet overleven in de kou en dus is Gerben Mulder op zoek naar mensen die op de planten willen passen.De kamerplantenkas is gevuld met planten die vorstvrij moeten staan. "Die ruimte moet minimaal 15 graden blijven", vertelt eigenaar Mulder aan EditieNL. Dat leidt tot hoge kosten. "Het is een oude kas met enkel glas. Die kachel gebruikt wel 100 kubieke meter gas per dag. Dat is zonde." Zeker omdat er nu geen inkomsten tegenover staan.Omdat de lockdown nog wel even zal duren, gaat de verwarming in de kas dus uit. "Toen zat ik met al die planten", zegt Mulder. In de kas staan naar schatting zeker duizend – zowel grote als kleine – planten, die het in de kou niet zullen overleven. Zo bedacht hij het idee om mensen te vragen of ze de planten op willen halen om er thuis voor te zorgen zolang de lockdown duurt."Ik heb trouwe, vaste klanten die erg meeleven met het bedrijf dus ik wilde het gewoon proberen", aldus Mulder. In de oproep wordt gevraagd of mensen de plantjes thuis liefdevol willen verzorgen en weer willen terugbrengen als de winkel weer open mag. En dat is echt geen publiciteitsstunt, verzekert de eigenaar. "Ik deed het puur om de planten kwijt te raken, ik had al deze aandacht ook niet verwacht."Het is dus de bedoeling dat de planten terugkomen. Maar niet iedereen zal een even goede oppas zijn. "Ik neem het risico dat ze verpieteren. Ik ga er vanuit dat er een gedeelte mooi terugkomt", zegt de tuincentrumeigenaar. Als mensen ze willen houden, kan dat ook. "Dan kunnen ze hun plant overkopen voor de helft van de prijs." Mulder is niet bang dat mensen de planten helemaal niet terug komen brengen. "Ik benader het op een positieve manier: 95 procent van de klanten is goudeerlijk en van goede trouw."Inmiddels is het tuincentrum al de helft van de kamerplanten kwijt. "Ik heb een afhaalbalie gemaakt om ze aan de mensen mee te geven. Het loopt geweldig, mensen komen continu langs."