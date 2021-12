Vrouw bestelt prachtige kerstboom online, maar het resultaat is om te janken…

Een Amerikaanse vrouw bestelde onlangs via het internet een kunstkerstboom. Die zag er op de foto erg mooi uit, maar toen ze hem opzette, kon ze haar ogen niet geloven.Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in Downey, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Een vrouw bestelde online een kunstkerstboom van omgerekend zo’n 35 euro.Toen ze hem uit de doos haalde, leek hij veeleer op een triestige plant. Ze deelde het resultaat op YouTube. «Ik heb zonet mijn eerste kunstkerstboom gekocht. Hij lijkt totaal niet op de foto’s», zucht ze.