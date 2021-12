Ook al in verplichte lockdown: gezellige kerstverlichting

120 uur werk heeft Denie van Kleef uit Waalre in zijn kerstverlichting gestoken, maar: de stekker moet uit de 8000 lampjes van de ASML-medewerker. Reden: de nieuwe lockdown. Er kwamen te veel mensen op zijn lichtshow af.Van Kleef kreeg een paar handhavers aan de deur, vertelt hij aan Omroep Brabant, die tot hun spijt moesten meedelen dat het lichtjesfeest niet langer door kon gaan. Tegenover de regionale omroep toont de techneut zich begripvol.Vorig jaar moesten zijn decoratieve dansende lampjes ook al uit vanwege de coronamaatregelen, terwijl de kans op besmetting in de buitenlucht nagenoeg nihil is. Gelukkig hebben we de beelden nog: Filmpje Het licht in Waalre dooft, terwijl onderzoek juist uitwijst dat meer mensen van kerstverlichting in de tuin houden tijdens pandemie├źn: 23% hecht sinds het uitbreken van de pandemie meer waarde aan kerstverlichting in de tuin. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1012 Nederlanders.Om toch een beetje aan die behoefte tegemoet te komen, hieronder enkele (uiteraard Amerikaanse) huizen die dit jaar in spectaculaire een LED-verpakking zijn gehesen, die op de maat van kerstverhalen en stemmige muziek meedansen. Filmpje 1 en filmpje 2