Marcel proostte op de renovatie toen auto kwam binnengereden

Het was flink schrikken voor de eigenaren van de monumentale woning in Bovenkarspel aan de Hoofdstraat. Toen zij gisteravond proostten op de betonnen vloer die net was gelegd, reed er een auto door de voorgevel. "Ons hele bouwproject is in stukken geramd."



"Hier zie je de gevel die helemaal kapot is", vertelt Marcel Rietbergen, mede-eigenaar van het pand. "Uiteindelijk is hij doorgeschoten naar binnen, waar ook de auto-onderdelen gewoon nog liggen. Uiteindelijk is hij met zijn kont tegen het hek bij de buurvrouw terecht gekomen."



De vier eigenaren waren in de woning toen de 20-jarige automobilist met een slok op hun huis binnenreed. "We zaten boven en ineens hoorden we een grote knal. Toen we beneden kwamen, was het al gebeurd", zegt Sandra Muts, een andere eigenaar.



Marcel vult aan: "We zijn er net driekwart jaar mee bezig, maar ons hele bouwproject is in stukken geramd. Dit herstellen is maanden aan werk en ik denk wel meer dan honderdduizend euro."



Volgens getuigen reed de automobilist bijna honderd kilometer per uur. "Je mag hier maximaal 30. Maar ze rijden wel vaker harder, zoals je ziet", zegt Rietbergen, die een auto nawijst die langsrijdt. Over de dader zegt hij: "Ik hoop dat die jongen echt nadenkt over wat hij mensen aandoet. Want wij zitten nu met de gebakken peren."



De eigenaren van het pand hebben goede hoop dat de schade hersteld kan worden. "Het is een prachtig pand en we zullen het weer herstellen."



Het pand is er namelijk niet zomaar één. Het is een monumentale voormalige stolpboerderij die kenmerkend is voor de streek.



"Het is gebouwd in 1910", vertelt Wim Kersten, voorzitter van de Historische Vereniging Oud Stede Broec. "Kenmerkend voor een stolp is de vierkante vorm met het piramidevormige dak. Zo waren er heel veel in West-Friesland."



Volgens Kersten is de stolpboerderij qua vormgeving uniek en worden er steeds meer verwijderd in Noord-Holland. "Het is doodzonde dat zoveel schade is ontstaan, uitgerekend in een gemeentelijk monument."



Bij de vorige renovatie is de voorgevel herbouwd met oorspronkelijke materialen. "Maar nu zit er een gat in de muur, is de gevel ontzet en ik denk dat de kozijnen ook moeten worden vernieuwd. De bakstenen zijn typisch en heel oud. Dus ik hoop dat er wel genoeg bakstenen zijn overgebleven om het weer in oude staat terug te brengen." Kersten vraagt zich af of de schade nog zo kan worden hersteld dat het ongeluk niet meer zichtbaar is.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: