Boom lijkt verkeersbord op te eten: hoe kan dat?

Het is een opmerkelijk gezicht: een boom in Wassenaar lijkt een verkeersbord op te eten. Wandelaar Ivo van Vulpen legde het in 2016 al vast en deed dat onlangs nog eens, waarbij duidelijk te zien is dat er steeds minder van het bord overblijft. Hoe kan dat, en gebeurt het vaker?Op de twee plaatjes waar vijf jaar verschil tussenzit is het duidelijk te zien: het verkeersbord verdwijnt steeds verder in de boom, alsof hij hem opeet. "Slow food", schrijft Ivo in zijn tweet. Daaronder reageren twitteraars met foto's van andere objecten die worden opgeslokt door een boom. Bijvoorbeeld een hek of een bankje.Dat bomen zich soms objecten toe-eigenen heeft alles te maken met het feit dat een boom in de breedterichting groeit, vertelt boomdeskundige Chris Hartman van Staatsbosbeheer. Hij ziet het vaker gebeuren. "De boom wil doorgroeien en als-ie de ruimte niet vindt, dan groeit-ie eromheen."Zo'n vreemd object is niet schadelijk voor een boom. Een gat in de boom maken om er vervolgens iets op te hangen is eigenlijk schadelijker. "Het deel van de boom dat leeft, zit net onder de schors. Daar wordt het nieuwe hout gemaakt", zegt de boomdeskundige. "Op het moment dat een boom een object overgroeit, maakt-ie compensatieweefsel aan."Als je daar een gat in maakt, is het te vergelijken met een klein wondje. Want stiekem lijken bomen en mensen volgens Hartman best wel op elkaar. "De kern van de boom is dood. Daar gebeurt dus weinig", zegt hij. "Net zoals er bij ons weinig met de botten gebeurt als we een wondje hebben. Dat zit meer in de huidlaag."Dus of het verkeersbord weg moet worden gehaald? "Je kan het beter laten zitten", zegt Hartman. "Anders maak je een grotere wond. Dicht is dicht."