Indiase studenten al maanden in de cel, omdat ze juichten voor verkeerde cricketteam

Drie studenten uit de Indiase stad Agra zitten al twee maanden in de cel, omdat ze hebben gejuicht voor de overwinning van het Pakistaanse cricketteam. Er is geen advocaat te vinden die de jonge mannen wil bijstaan.



Showkat Ahmad Ganai en zijn vrienden Inayat en Arshid keken op 24 oktober naar de cricketwedstrijd tussen India en Pakistan op het terrein van het college waar ze studeren, meldt de BBC. Pakistan won: de jonge mannen zouden berichten naar elkaar hebben gestuurd op WhatsApp, waarin ze hun liefde voor het buurland tonen en schreven hartjes onder een foto van de Pakistaanse sterspeler Babar Azam.



Het college ontkent dat de studenten deze berichten hebben verstuurd, maar desalniettemin werden de drie opgepakt en afgevoerd naar een zwaarbeveiligde gevangenis in de stad, niet ver van de wereldberoemde Taj Mahal. Volgens een wet uit de koloniale tijd zijn anti-nationalistische uitingen strafbaar. Critici zeggen dat deze wet nu wordt misbruikt, maar toch zijn er geen advocaten te vinden die de mannen bij willen staan.



Nitin Verma van de advocatenvereniging zegt dat de studenten ‘de gevoelens van de bevolking hebben geschaad’, vertelt hij aan de Britse omroep. ,,Ja, er bestaat zoiets als vrijheid van meningsuiting, maar dan is het nog niet de bedoeling dat je een ander land gaat promoten in je eigen land.”



Ook van hogerhand hoeven de studenten niet op steun te rekenen. Yogi Adityanath, een van de vertrouwelingen van de Indiase premier, vindt dat de arrestaties nodig waren om de rechtsorde te handhaven. Deutsche Welle schreef ten tijde van de aanhouding van de studenten, dat de politie in India het recht heeft om iemand zes maanden op te sluiten zonder dat er bewijsmateriaal nodig is.



Uiteindelijk kunnen overtreders veroordeeld worden tot een celstraf van zeven jaar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: