Model mag niet naar trouwfeest van vriendin omdat ze er te goed uitziet in sexy jurk

Een Duits model kreeg van een goede vriendin te horen dat ze niet meer welkom is op haar huwelijk omdat ze te veel opvalt in haar prachtige jurk. Een kleedje dat de bruid trouwens zélf gekozen had voor haar…Alena Yildiz keek reikhalzend uit naar het huwelijk van een goede vriendin. Die koos een outfit uit voor het 21-jarige model om op haar trouw te dragen. Maar toen Alena het kleedje paste en een foto doorstuurde naar haar vriendin, mocht ze plots niet meer naar het feest komen.Ze was er het hart van in, maar besloot om enkele foto’s waarop ze in de bewuste jurk poseert in een TikTok-video te delen. «Ik mag niet meer naar het huwelijk van mijn goede vriendin komen omdat ik er te goed uitzag in een kleedje dat zij voor mij uitkoos. Heb er toch enkele foto’s van gemaakt», schrijft ze erbij.De video werd intussen al meer dan 5 miljoen keer bekeken. Haar volgers begrijpen de beslissing van de bruid niet goed. «Zij koos de jurk uit, dus ze kon je evengoed vragen om een andere outfit aan te trekken in plaats van je niet meer uit te nodigen», en «Ik begrijp niet waarom bruiden zo vaak denken dat anderen hen gaan ‘overtreffen’. Je vrienden zijn er letterlijk voor je», is de algemene teneur.