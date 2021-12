Geboren zonder handen: radiologietechnicus voert probleemloos haar dagelijkse taken uit

Werken in een ziekenhuis kan een uitdaging zijn. Van het verzorgen van patiënten tot het verplaatsen van zware apparatuur, maar één vrouw in Houston (VS) doet dat allemaal gemakkelijk en wel zonder handen.Lori Adams zegt dat ze gewoon een normaal persoon is die toevallig werkt als radiologietechnicus, en dat al bijna 20 jaar.Haar collega’s hebben enorme bewondering voor haar. Lori leerde al vroeg in haar leven hoe ze aanpassingen moesten maken, waarbij ze haar armen en voeten gebruikte om door het leven te manoeuvreren.“Mijn moeder had een medicijn tegen misselijkheid genomen toen ze zwanger was en wist niet dat het geboorteafwijkingen veroorzaakte.” Dat vertelt ze gisteren via Fox 26.“Sommige dingen waren moeilijker dan andere en zijn dat nog steeds. Maar ik had protheses toen ik opgroeide, en ik vond ze gewoon niet leuk. Zo leerde ik alles met mijn knokkels te doen. Dat is trouwens mijn bijnaam. Alleen al door ervaring vind je een manier om dingen te doen en maak je het beste van wat je kunt,” zegt een bemoedigende Lori.