Strandgangers die hond uitlaten ontdekken 1 miljoen euro aan verpakte cocaïne

Strandgangers die hun hond aan het uitlaten waren op een strand in Zuid-Afrika werden verrast door iets dat achteraf verpakte cocaïne met een straatwaarde van grofweg 1 miljoen euro bleek te zijn.“Ze merkten op dat er iets uit zee op land was aangespoeld. Na de verpakking te hebben geopend, dachten ze drugs te hebben gevonden en waarschuwden de autoriteiten”, vertelt een politiewoordvoerder.De vondst werd gedaan in Jeffreys Bay, nabij de stad Port Elizabeth en heeft een totaalgewicht van 46 kg. Dat meldt nieuwssite in het land IOL gisteren.De woordvoerder zei dat de stenen in verzegelde dikke zwarte plastic zakken zaten om te voorkomen dat water in de verpakking zou komen.Hieraan zat een lege plastic container vast als middel om het drijvend te houden.De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.