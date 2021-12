Man steelt voorraadje biefstuk in supermarkt in Groningen, maar rent vervolgens recht in armen surveillerende agent

De politie heeft woensdagochtend een 38-jarige man uit Groningen ingerekend, die kort daarvoor een groot aantal biefstukken had gestolen in een supermarkt.



Een surveillerende motoragent zag de man rennend op zich afkomen in de C.G. Wichmannstraat. Vervolgens zag hij de man, toen deze op zijn beurt de agent in het vizier kreeg, een tas in de bosjes gooien. Reden voor de agent de man in te rekenen.

De tas bleek vervolgens gevuld met een groot aantal voorverpakte biefstukken. De man had deze kort daarvoor gestolen bij supermarkt Albert Heijn in de B.S.F. von Suttnerstraat.

De politie onderzoekt behalve deze diefstal of de man meer op zijn kerfstok heeft.

Reacties

18-12-2021 11:05:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.162

OTindex: 87.202

Die man wil dus luxe gourmetten.....

