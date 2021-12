Poetin kluste in jaren 90 bij als taxichauffeur

In de roerige jaren negentig, toen de Sovjet-Unie net uit elkaar gevallen was, was Vladimir Poetin net afgezwaaid als KGB-officier in de (ook al opgeheven) DDR. Hij moest de eindjes aan elkaar knopen, zei hij gisteravond op de Russische tv.



Hij had een auto en dat had zeker niet iedereen in Rusland toen. En met die auto verdiende hij bij, zegt hij.



"Ik moest soms bijverdienen", zo verklaarde hij in de documentaire Nieuwste Geschiedenis. "Ik bedoel, extra geld verdienen met de wagen, als een private chauffeur. Het is onaangenaam om over te praten, maar dat was jammer genoeg het geval.”



Russische media berichtten over een verrassende bekentenis van "taxichauffeur" Poetin. In 2018 had de president in een interview wel al eens verteld dat hij overwogen had om als taxichauffeur te werken.

In de documentaire noemt Poetin de instorting van de Sovjet-Unie een "tragedie" voor de Russen.



Het kan trouwens ook een verzinsel zijn. De populariteit van Poetin staan zwaar onder druk en misschien denk hij dat hij aanhang wint als Russen denken dat hij ooit een van hen was.

Reacties

17-12-2021 20:54:58 allone

De Russen zijn gewend aan tragedies, daar is de instorting van de Sovjet-Unie nog de minst erge van.. Waarom is het onaangenaam om over te praten? Doe het dan nietDe Russen zijn gewend aan tragedies, daar is de instorting van de Sovjet-Unie nog de minst erge van..

17-12-2021 21:13:29 Buick

Poetin is nooit 1 van hen geweest.

Als je een gewone burger bent dan sturen ze je naar Syberië als je kop boven het maaiveld komt.

17-12-2021 23:20:12 Emmo

In de documentaire noemt Poetin de instorting van de Sovjet-Unie een "tragedie" voor de Russen. Er zijn anders een héleboel Russen die dat niet met hem eens zijn. Al zijn er ook niet weinig die dat wél vinden. Er zijn anders een héleboel Russen die dat niet met hem eens zijn. Al zijn er ook niet weinig die dat wél vinden.

