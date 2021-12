Mogelijk dubbele achternaam voor kinderen: maximaal twee namen, zonder koppelteken

Als het aan minister Dekker ligt, kunnen kinderen in de toekomst de achternaam van allebei de ouders krijgen. De demissionaire minister voor Rechtsbescherming heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Eerder had de Kamer al voor de mogelijkheid gepleit.



Volgens Dekker kan zo de verbondenheid van het kind met beide ouders tot uitdrukking komen. De dubbele achternaam mag uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer.



Als Tweede en Eerste Kamer met het plan akkoord gaan, kunnen ouders aan hun eerste kind dat na de wetswijziging wordt geboren twee achternamen geven. Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin. En voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van de adoptieouders.



Een dubbele achternaam is niet verplicht. Het ministerie van Justitie heeft een peiling laten doen en daaruit komt naar voren dat 32 procent van de ondervraagden voor een keuzemogelijkheid is.

Reacties

17-12-2021 12:12:05 Mamsie

Waar hep dat nou voor nodig.... 🤔

17-12-2021 12:30:57 Grouse

Dan mag je de naam van je partner ook erbij nemen.

Dat wordt dan Janssen De Boer-Visser De Vries Leuk als je gaat trouwen.Dan mag je de naam van je partner ook erbij nemen.Dat wordt dan Janssen De Boer-Visser De Vries

17-12-2021 12:40:36 Emmo

Maar ja, sommige politici hebben het nodig om een oplossing te zoeken voor een niet bestaand probleem.



Laatste edit 17-12-2021 12:41 @Grouse : En na twaalf generaties heb je zes velletjes nodig om je naam te schrijven.Maar ja, sommige politici hebben het nodig om een oplossing te zoeken voor een niet bestaand probleem.

17-12-2021 12:43:35 Buick

En niemand weet meer van wie je er 1 bent.

Het wordt echt ingewikkeld.

Wel handig voor mensen met duistere bedoelingen.

Als het te warm wordt onder hun voeten dan nemen ze ineens de naam van de andere ouder.

17-12-2021 13:59:11 allone

Het zal voor- en nadelen hebben.. Voor kinderen van ouders die niet getrouwd zijn is het iig handig... In Spanje doen ze het ook zo. Toch, @Yanuqa Het zal voor- en nadelen hebben.. Voor kinderen van ouders die niet getrouwd zijn is het iig handig...

17-12-2021 14:19:34 Grouse

En als de ouders nou al allebei een dubbele naam hebben? Die zijn er ook zat.

Mogen de kinderen er dan vier?

En als die gaan trouwen?



Aangenaam Jan Beiersbergen Van Henegouwen De Waal Malefijt Van Hensen Van Uningen De Jonge van Swijnsbergen Van Uuttewaal tot Stoetwegen Van Oranje Nassau Van Hier tot Ginder Schiltmanskinderen Sandelingen Laatste edit 17-12-2021 14:25



