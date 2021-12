Italiaans bisdom biedt excuses aan nadat bisschop kinderen de waarheid vertelde

Een rooms-katholiek bisdom in Sicilië heeft zich verontschuldigd bij ouders nadat een bisschop aan een groep kinderen had verteld dat de kerstman niet bestaat. Dat bericht BBC.



Op een religieus evenement een tweetal weken geleden vertelde bisschop Antonio Staglianò naar verluidt ook nog dat het kenmerkende rode kostuum van de kerstman gekozen werd door Coca-Cola als een vorm van publiciteit. Dat zette kwaad bloed bij ouders.



Pastoor Alessandro Paolino, hoofd communicatie van het bisdom van Noto, rechtvaardigde de uitspraken van de bisschop in kwestie nog door te stellen dat die enkel de ware betekenis van kerstmis wou benadrukken. Zijn uitspraken kaderen in het uitlichten van het verhaal van Sinterklaas, klinkt het, de initiële inspiratie voor de figuur van de kerstman, en bekend voor het uitdelen van cadeaus aan de armen.



«De uitspraken van de bisschop hebben de kleinsten onder ons teleurgesteld», aldus Paolino in een Facebookbericht. «Ik wil benadrukken dat de intenties van monseigneur Stagliano anders waren dan op het eerste gezicht lijkt.»



Paolino schreef dat de bisschop de kinderen enkel wou doen «reflecteren over de betekenis van Kerstmis», want volgens hem stond kerst tegenwoordig synoniem voor consumptie. «Als we allen, jong en oud, een les kunnen trekken uit de figuur van de kerstman, is het dit wel: minder cadeaus om te ‘consumeren’ en meer cadeaus om te ‘delen’.»

Reacties

«Ik wil benadrukken dat de intenties van monseigneur Stagliano anders waren dan op het eerste gezicht lijkt.»





Nou, leg dat dan maar eens uit aan die verbijsterde kleintjes..... 😣 Nou, leg dat dan maar eens uit aan die verbijsterde kleintjes..... 😣

ja, het steekt natuurlijk dat bij al dat geld wat met de kerst wordt rondgepompt dat er maar bar weinig in het kerkezakje terecht komt.

