Dieven roven lijkenhuisje leeg op begraafplaats in Huizinge

Het lijkenhuisje op de begraafplaats in Huizinge is afgelopen week leeggeroofd door dieven. Er is onder andere een heggenschaar, een bladblazer en een bosmaaier gestolen.

‘Nietsontziende, respectloze onverlaten hebben de deur van het gebouwtje, een Rijksmonument, opengebroken. Er is aangifte gedaan bij de politie. Beheerders van begraafplaatsen of van andere uit het zicht staande gebouwen zijn bij deze gewaarschuwd’, aldus een van de beheerders.

Reacties

15-12-2021 16:13:21 Emmo

Gelukkig zijn er geen lijken uit de kast gestolen.

