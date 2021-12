Presentator van spelprogramma gechoqueerd door opvallende lach van kandidate: «Wat is dat?!»

Hilarisch momentje tijdens het Argentijnse spelprogramma ‘100 argentinos dicen’. Een deelneemster kreeg plots de slappe lach, maar vooral de manier waarop ze lachte, deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Niet in het minst die van de presentator…Het opvallende tafereel speelde zich al enkele maanden geleden af in het programma dat te vergelijken is met de Amerikaanse versie ‘Family Feud’ of ‘Familieraad’ bij ons. Het werd onlangs echter opnieuw gedeeld op sociale media.In het fragment vraagt presentator Darío Barassi wat een voetballer doet alvorens hij een penalty neemt. Kandidate Solange antwoordt: «Bidden». Daarop maakt de presentator een kruisteken en alludeert hij erop.Solange schiet vervolgens in de lach, maar dat klinkt zo bizar dat Darío zijn oren niet gelooft. «Wat is dat?! Ben je de dochter van een vogel?», vraagt hij haar voor de grap.