Er bestaat nu zoiets als OREO-wijn

Dat chocolade en wijn goed samen gaan, wisten we al langer. We zijn vast niet de enigen die zich op een trieste avond al eens hebben laten gaan – met mate, uiteraard. Als je wil genieten van de smaak van chocolade zonder het lekkers ook effectief te eten, bestaat er nu zoiets als OREO-wijn.OREO’s, eens je eraan begint, kan je niet meer stoppen tot het hele rolletje is weggewerkt. Niet moeilijk dus dat de koekjes wereldwijd op een hoop fans kunnen rekenen.Dat succes is zo groot dat de koekjesproducent nu de handen in elkaar heeft geslagen met het Amerikaanse wijnbedrijf Barefoot. De wijn die uit die samenwerking resulteerde, heeft zoals te verwachten valt enkele opvallende smaaknoten. Denk uiteraard chocolade, maar ook zwarte kers, bramen en eik. Een fles voor zoetebekken dus, dat moge duidelijk zijn. De wijn is sinds 9 december in de Verenigde Staten te koop voor 24,99 dollar per fles.Voor meer info kan je terecht op de website van Barefoot.