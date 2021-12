Man hakt boom om naast huis, maar mag van héél veel geluk spreken!

Op beelden is te zien hoe een man een boom omhakt naast een houten huisje. De bedoeling was dat het gevaarte de andere kant op zou vallen, maar dat gebeurde dus niet…De man deed nochtans alles goed. Hij had al een stuk gekapt aan de kant waar de boom zou moeten neerkomen, maar in plaats van om te vallen, kwam de boom los van de stronk, schoof ervan af en belandde rechtstaand op de grond.Vanaf dan was het hopen dat hij niet in de richting van het huis zou vallen. Tevergeefs… Maar gelukkig raakten slechtst enkele grote takken het huis waardoor de schade beperkt bleef.