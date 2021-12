Het is een mannetje en we noemen hem Amalia

Zeehondencentrum Pieterburen heeft woensdag een zeehond opgevangen en vernoemd naar prinses Amalia.Volgens een woordvoerder werd het dier dinsdag in verzwakte toestand gevonden op Ameland; precies op de dag dat Amalia haar 18de verjaardag vierde.‘Het dier was erg vermoeid en had een zware ademhaling, als gevolg van longwormen. De zeehond kwam onder observatie en er werd besloten om hem op te vangen vanwege de verslechterde gezondheid.’ De zeehond ging vervolgens in observatie.Alhoewel het om een mannetje gaat, heeft het dier toch de naam Amalia gekregen. ‘Het komt wel eens vaker voor dat een mannetje een vrouwelijke naam krijgt, en andersom.’Zeehond Amalia gaat nu eerst uitrusten en aansterken op de ‘intensive care’-afdeling van het centrum dat dit jaar een halve eeuw bestaat.