Bruid valt flauw tijdens huwelijk, maar het wordt nóg gênanter…

Op beelden is te zien hoe een Amerikaanse vrouw flauwvalt tijdens haar trouw. Daarna moest ze ook overgeven en, alsof het nog niet erg genoeg was, had ze een minder gezellig momentje met de baby van haar zus.Hollee Lynnea-Kolenda Darnell zal haar trouwdag niet snel vergeten. De 22-jarige vrouw uit Minneapolis stapte onlangs in het huwelijksbootje met haar man Jackson. Tijdens de ceremonie voelde ze zich plots slecht en viel ze flauw in de armen van haar echtgenoot. Ze was meteen weer bij bewustzijn, maar moest dan ook nog overgeven.In een andere video legt ze uit dat ze gedehydrateerd was omdat ze die dag niet genoeg gegeten en gedronken had. Bovendien was het in Florida, waar het huwelijk plaatsvond, op dat moment heet en vochtig. «Ik ben tevens gevoelig voor flauwvallen omdat ik een lage bloeddruk en een laag ijzergehalte heb. Het was gedoemd om te mislukken», vertelt ze.Daar bleef het echter niet bij. Toen haar zus naar haar toe kwam met haar baby, deed het kindje zijn behoefte en kwamen er uitwerpselen op haar trouwkleed terecht.Gelukkig verliep hun officiële trouw eerder die dag in het gemeentehuis wel volgens plan. Ze gaan overigens later nog een groot huwelijksfeest houden.