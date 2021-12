Sasha (10) stuurt brief met noodkreet aan gemeente: Denk aan de natuur!

Drenthe heeft een beetje haar eigen Greta Thunberg. Sasha Laning (10) uit Eelde maakt zich zorgen om de natuur en kwam daarom in actie. Ze stuurde een brief met een noodkreet naar gemeente Tynaarlo.



"Omdat het niet meer zo goed gaat met de natuur", zegt Sasha. "Want de aarde warmt op en heel veel bomen gaan dood en zo."



Die brief kwam terecht op het bureau van wethouder Hanneke Wiersema. "Ik vind het fantastisch dat ze dit heeft gedaan. Mondiaal hebben we Greta Thunberg (Zweedse klimaatactiviste, red.), maar wij hebben onze eigen Sasha", reageert Wiersema.



Sasha is erg begaan met de natuur. "Daarom heb ik geschreven dat de bossen niet meer gekapt moeten worden. En dat er minder plastic gebruikt moet worden."



Wiersema ging naar basisschool De Westerburcht in Eelde om Sasha hoogstpersoonlijk te bedanken met een vogelhuisje. De gemeente organiseerde voor haar hele klas ook een bloembollenactie. Elke klasgenoot van Sasha kreeg een zakje biologisch geteelde bloembollen en een schep om ze rond de school te planten.



Sasha heeft de brief helemaal op eigen houtje geschreven en verstuurd. Ook haar vader en moeder wisten er niet vanaf. Sasha: "Het adres van de gemeente heb ik gevonden op Google Maps."



Wiersema: "Dat vind ik nog stoerder van haar. Ze is nog maar tien jaar, maar maakt zich al druk om wat voor ons allemaal belangrijk is. We zijn allemaal erg trots op Sasha."



De kinderen hebben onder meer tulpen, krokussen en narcissen geplant. In het voorjaar komen ze op en dat is dan weer goed voor de natuur. "Dan komen er allemaal bijtjes en vlindertjes en dan wordt het heel gezellig bij school", aldus Sasha.

Reacties

11-12-2021 19:23:25 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 262

OTindex: 7

Sasha is erg begaan met de natuur. "Daarom heb ik geschreven dat de bossen niet meer gekapt moeten worden.



Wiersema ging naar basisschool De Westerburcht in Eelde om Sasha hoogstpersoonlijk te bedanken met een vogelhuisje



Waar worden vogelhuisjes van gemaakt? XD

11-12-2021 19:34:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.326

OTindex: 80.276



Of van riet, of bamboe...?!



Laatste edit 11-12-2021 19:34 @Mikeph : van een omgevallen boom... hopelijkOf van riet, of bamboe...?!

11-12-2021 21:30:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.111

OTindex: 87.157

@Mikeph : Het was een zelfgebreid vogelhuisje. Van wol van een paar uitgehaalde werksokken van opa.

11-12-2021 23:07:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.594

OTindex: 38.275

Quote:

De gemeente organiseerde voor haar hele klas ook een bloembollenactie. Elke klasgenoot van Sasha kreeg een zakje biologisch geteelde bloembollen en een schep om ze rond de school te planten.



hopelijk waren die zakjes niet van plastic en zijn die scheppen zo degelijk dat de kinderen er nog een paar jaar wat aan hebben hopelijk waren die zakjes niet van plastic en zijn die scheppen zo degelijk dat de kinderen er nog een paar jaar wat aan hebben

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: