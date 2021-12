Oude Domstenen krijgen nieuwe bestemming: bijvoorbeeld als muur en als dildo

UTRECHT - Als het goed is, is de Dom binnenkort niet alleen meer in de Utrechtse binnenstad te zien, maar zijn allerlei onderdelen terug te vinden door de hele de stad. Dat is de uitkomst van de wedstrijd die werd georganiseerd met de vraag: 'wat moet er gebeuren met alle oude stenen die van de Dom komen?'.

De Utrechtse toren staat vanwege een restauratie al ruim twee jaar in de steigers. Daarbij komen allerlei stukken steen en ornamenten los. Lange tijd was onduidelijk wat daarmee zou gebeuren. In eerste instantie zou al het puin onder het asfalt verdwijnen. Maar daar kwam zo veel protest tegen, dat de gemeente zichzelf nog eens achter de oren krabde.

Zo werd er een ideeënwedstrijd in het leven geroepen: iedereen met een suggestie voor herbestemming van Domstenen kon diens idee insturen. "We moeten dit eeuwenoude materiaal bewaren voor onze stad want het heeft een emotionele en cultureel-historische waarde", aldus initiatiefnemer van de ideeënwedstrijd Hylke Faber op Radio M Utrecht.

Tussen juni en september kwamen ruim tweehonderd plannen binnen. Een greep uit de ingezonden suggesties: routewegwijzers, mozaïek, meubelstukken, een wandelpad, speeltuin, schommelstoel ('Dommelstoel') of sierraden. Allemaal dus met stukjes - of stukken - Domtoren erin.



Grote winnaar zijn 'Dom geweest' en 'Handdruk'

De jury besloot unaniem dat de geldprijs van 1750 euro naar 'Dom geweest' gaat. Dat is een muur gemaakt van Domstenen waarop mensen spijt kunnen betuigen. Een spijtmuur dus.

De vakjury koos uiteindelijk voor dit project omdat ze het een "sociaal idee" vinden. "Er kan heel veel verhaal in terugkomen: het verhaal van de stad, van Utrechters en je eigen verhaal." Een laatste pluspunt was dat de maker Martin Verspeek uitsluitend gebruik maakt van de Dom en geen nieuwe materialen toevoegt, zei lid van de jury en wethouder Eelco Eerenberg nog.

"Echt geweldig", reageert Martin. Hij hoopt de muur midden op het Domplein te kunnen gaan bouwen en kan haast niet wachten om ermee aan de slag te gaan. "Zo'n prijs winnen is mooi, maar het te gaan maken is nog veel leuker. Al helemaal voor de stad: van en voor de Utrechters." Of de muur ook daadwerkelijk op het Domplein komt, is nog niet duidelijk. "Er zijn meerdere plekken voor de muur in de stad genoemd. Het is de bedoeling dat de muur niet per se als een toeristische attractie is", aldus Faber.



Nog meer prijzen

Martin was niet de enige die er met een geldprijs vandoor ging: Jay en zijn vier studiegenoten wonnen dankzij de stemmen van het publiek 750 euro om hun idee 'Handdruk van de Dom' te realiseren. De Handdruk is een sculptuur van drie gigantische handen die op een groene en toegankelijke plek in Utrecht moet komen.



En tot slot kregen tientallen inzenders vandaag te horen dat, hoewel ze geen geldprijs hebben gewonnen, tóch materiaal van de Dom krijgen om mee aan de slag te gaan. Immers, er is meer dan genoeg! Zo kan het dus dat je de Dom straks terugziet in het winkelschap als sierraad of dildo, en dat je op straat de route naar het centrum volgt via wegwijzers van Domwijzers.

En nu?

De meeste winnaars zijn zelf geen expert op het gebied van steenbewerking. Zij worden daarom gekoppeld aan makers met verstand van zaken. Ook bieden de intiatiefnemers van de wedstrijd workshops aan die de deelnemers moeten gaan helpen bij crowdfunding en het duurzaam gebruiken van materialen.

Voor alle geselecteerde inzendingen geldt dat ze het geld voor de realisatie zelf bij elkaar moeten krijgen. Wanneer de eerste ideeën dus in het straatbeeld te zien zijn, is nog even afwachten.

Reacties

11-12-2021 10:16:16 Emmo

Quote:

Dat is een muur gemaakt van Domstenen waarop mensen spijt kunnen betuigen. Mooi plan. Alleen vermoed ik dat het ding al voordat het af is volgespoten zal zijn met allerlei graffiti en dat van de oorspronkelijke bedoeling weinig tot niet overblijft. Mooi plan. Alleen vermoed ik dat het ding al voordat het af is volgespoten zal zijn met allerlei graffiti en dat van de oorspronkelijke bedoeling weinig tot niet overblijft.

11-12-2021 10:32:16 allone

Wat moet je nu met een paar oude stenen, die niet meer deel van de toren zijn?

Dus het wordt een Domme Muur, ipv een Klaagmuur..

Maar goed, iedereen heeft weer iets om mee bezig te zijn



Laatste edit 11-12-2021 10:35

11-12-2021 12:37:06 omabep

bijvoorbeeld als muur en als dildo Hier stopte ik even met in mijn gedachten iets van bah, jasses. Is het de bedoeling dat vrouwen of mannen hiervan aan de muur gebruik maken?



Gelukkig was het anders want ik vond het echt een gore gedachten. Hier stopte ik even met in mijn gedachten iets van bah, jasses. Is het de bedoeling dat vrouwen of mannen hiervan aan de muur gebruik maken?Gelukkig was het anders want ik vond het echt een gore gedachten.

