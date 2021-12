Amerikaans congreslid onder vuur om kerstkaart met geweren

Het Amerikaanse congreslid Thomas Massie ligt zwaar onder vuur na het plaatsen van een kerstkaart met geweren op Twitter. Massie en zijn gezinsleden staan met verschillende wapens voor een kerstboom, enkele dagen na een schietpartij op een school in Michigan die aan meerdere scholieren het leven kostte.Het Republikeinse congreslid Thomas Massie plaatste de foto met als onderschrift 'Vrolijk Kerstfeest. P.S. Kerstman, breng alsjeblieft meer munitie'.Verschillende nabestaanden van slachtoffers die door schietpartijen om het leven kwamen hebben de kerstkaart veroordeeld, schrijft de BBC. Zowel Republikeinse als Democratische politici veroordelen de foto van Massie en hij wordt verweten 'ongevoelig' te zijn.De foto werd enkele dagen geplaatst na de schietpartij in de staat Michigan, waarbij vier scholieren om het leven kwamen en zeven anderen gewond raakten nadat een 15-jarige het vuur opende. De ouders van de schutter zijn ook aangeklaagd omdat ze hun zoon een vuurwapen als kerstcadeau zouden hebben gegeven.Een van de mensen die reageert is Fred Guttenberg, wiens dochter Jaime in 2018 om het leven kwam bij een schietpartij op de Parkland high school. "Sinds we familiefoto's aan het delen zijn, hierbij mijn foto's", schrijft Guttenberg, met een foto van een grafsteen van Jaime."Ik kan me nog herinneren dat Republikeinen boos riepen dat het ongevoelig was om na een tragedie te proberen mensen te beschermen tegen vuurwapengeweld", schreef Massie's Democratische collega John Yarmuth op Twitter, refererend aan het debat over vuurwapens dat na tragedies vaak plaatsvindt. "Ik beloof jullie dat niet iedereen in Kentucky een ongevoelige klootzak is."Ook vanuit de Republikeinse partij is er kritiek op de tweet van Massie. Adam Kinzinger, een partijgenoot in Illinois, spreekt van 'geweerfetisj'.Vorig jaar kwamen bijna 20.000 Amerikanen om het leven als gevolg van wapengeweld. De afgelopen twee decennia was het aantal doden niet zo hoog.