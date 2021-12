Kat die door een zeldzame ziekte eruit ziet als een bodybuilder gaat viraal

Katten kennen we doorgaans als donzige, snoezelige dieren. Maar een kat op Reddit bewijst dat er uitzonderingen op die regel zijn. Op een foto die viraal ging op het sociale netwerk is te zien hoe een kat door een zeldzame ziekte eruit ziet alsof ze dagelijks gewichten heft om vervolgens haar soortgenoten een kopje kleiner te kunnen maken.Een gebruiker met de naam bsmith2123 deelde de foto op de subreddit r/Damnthatsinteresting met de woorden: «Huiskat lijdt aan een myostatine-gerelateerde musculaire hypertrofie – een zeldzame ziekte die ervoor zorgt dat spieren excessief groot worden.»De opmerkelijke foto ging in drie dagen tijd viraal en werd door 90.000 mensen geliket. Gebruikers vroegen zich af of de kat «spint als een motor» en doopten haar tot de «purrminator».Als een kat aan myostatine-gerelateerde musculaire hypertrofie lijdt, dan betekent dat dat ze spiermassa bijgroeit zonder daar echt moeite voor te doen. Het is dus niet zo dat deze kat extreem veel work-outs doet, extra snel achter muizen aanloopt of op hogere kasten springt dan andere soortgenoten.De ziekte ontstaat door een tekort aan het eiwit ‘myostatine’, wat een resultaat is van een zeldzame mutatie in de genen van de kat. Als de ziekte opflakkert remt het de groei van spiercellen wat ervoor zorgt dat de spiermassa aan een extreem hoog tempo toeneemt.Niet enkel katten kunnen aan die ziekte lijden. Ook vee, honden, schapen en zelfs sommige mensen kunnen eraan lijden. Volgens ‘Popular Science’ ondervinden niet alle dieren evenveel last van de ziekte. Sommige dieren zoals paarden zijn sowieso al gebouwd om snel en behendig te zijn, dus zij kunnen die aandoening zonder al te veel moeite verdragen. Maar dieren die niet zo gebouwd zijn om gekke manoeuvres te doen, zullen meer hinder ondervinden.Toch valt de aandoening al bij al mee: de kat heeft geen pijn, ze ziet er alleen uit als de kat die je liever niet alleen in een donker steegje wil ontmoeten.