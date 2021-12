Jamie Oliver wint tegen McDonalds

McDonalds verliest een juridische strijd met chef Jamie Olivier, die heeft bewezen dat het voedsel dat ze verkopen niet geschikt is om te worden ingenomen omdat het zeer giftig is.



Chief Jamie Oliver heeft een strijd gewonnen tegen de grootste junkfoodketen ter wereld. Eens Oliver liet zien hoe de burgers gemaakt worden, McDonalds, heeft de franchisseuse aangekondigd dat ze het recept zou veranderen.



Volgens Oliver worden de vetdelen van het vlees ′′gewassen′′ met ammoniakhydroxide en vervolgens gebruikt bij het maken van de ′′taart′′ met vlees om de burger te vullen. Vóór dit proces was dit vlees volgens de presentator al ongeschikt voor menselijke consumptie.



Oliver, radicale activist, die een oorlog heeft gevoerd tegen de voedingsindustrie zegt: we hebben het over vlees dat als hondenvoer zou zijn verkocht en na dit proces wordt het aan mensen geserveerd. Behalve de kwaliteit van het vlees is ammoniumhydroxide schadelijk voor de gezondheid. Zegt Oliver tegen dit: ′′Het rozenkakproces“.



Welk gezond mens zou een stuk vlees in ammoniumhydroxide in de mond van een kind stoppen?



In een andere van zijn initiatieven heeft Oliver laten zien hoe kipnuggets gemaakt worden: Na het selecteren van de ′′beste delen′′ zijn de anderen: vet, pellets, kraakbeen, ingewanden, botten, hoofd, poten, vloeibaar gemaakt, mechanische scheiding. Het is het understatement dat ingenieurs gebruiken in het eten, daarna wordt dit roze deeg door het bloed gedeodoreerd, verkleurd, gereodoriseerd en herschilderd, in melcocha farinacea en gebakken, het wordt gerehabiliteerd in meestal gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën – giftig.



In de Verenigde Staten hebben Burger King en Taco Bell het gebruik van ammonium in hun producten al opgegeven. De voedingsindustrie gebruikt ammoniumhydroxide als anti-microbieelmiddel, waardoor McDonalds ongeschikt voor menselijke consumptie in zijn burgers kon worden gebruikt.

