Oplichter belt aan met "boosterprik" bij Herma (73)

Oplichters die aan de deur komen voor bankgegevens zijn er helaas al een tijd, maar langskomen om een boosterprik aan te bieden is nieuw. De 73-jarige Herma Romeijn uit Wijk aan Zee had er gisteren eentje aan de deur en ze vertrouwde het voor geen meter: "Ik ben 73, maar achterlijk ben ik niet!"



Rond een uurtje of 14.00 uur gaat donderdag de deurbel en staat er een man van middelbare leeftijd met een koffertje op de stoep. Of Herma een boosterprik wil hebben, daar moet ze wel 136 euro voor neerleggen. Beleefd als ze is laat ze hem binnen. "Ik laat mensen altijd binnen", legt ze uit. "Hij zag er ook normaal uit, heel netjes en alles. Wat moet je dan?"



Eenmaal binnen stelt de man wat verdachte vragen, vindt Herma achteraf. "Hij vroeg of ik beneden sliep, omdat m'n slaapkamerdeur openstond. En of ik de trap niet op kon. Toen zei hij plots dat hij even een collega in Amsterdam moest bellen en had hij opeens een Engelsman aan de lijn. Toen ging er een belletje rinkelen bij me", vertelt ze.



Na het telefoontje legt hij zijn koffertje op tafel en tovert hij tussen wat blauwe jassen een PCR-test tevoorschijn. "Voor het ongemak dat hij langskwam." Waarom die test snapt Herma eigenlijk ook niet, ze is op dat moment vooral bezig met haar onderbuikgevoel: "Ik dacht: 'Er klopt iets niet.' Ik zei dat mijn dochter een paar dagen geleden nog langs was geweest en dat die helemaal niets had gezegd over een boosterprik. En de huisarts was al langs geweest, dus het was helemaal niet nodig. Daar werd-ie zenuwachtig van", zegt Herma.



"Hij voelde zich niet op z'n gemak en ging weg. Bij de deur zei hij nog dat ik wel mijn deur goed op slot moest doen, toen vertrouwde ik het al helemaal niet meer." Ze heeft genoeg over babbeltrucs gelezen om te weten dat het niet goed zit. "Ik ben gelijk naar de buurman gegaan om hem in te lichten. Die test heeft die man achtergelaten en dat is wel een echte, zei de buurman. Heel raar dit", zegt Herma al hoofdschuddend, "ook dat hij daarna opeens wegging."



Nadat ze met de buurman heeft gepraat, heeft ze gelijk de huisarts en de politie ingelicht. Vandaag zijn er twee wijkagenten bij haar op bezoek geweest. "Het is inderdaad mogelijk een babbeltruc geweest", bevestigt een woordvoerder van de politie, "maar deze vrouw heeft de juiste dingen gedaan en goed gehandeld. Ze heeft heel goed aangevoeld dat er iets niet klopte."



Volgens de woordvoerder zijn er in de afgelopen dagen geen 'soortgelijke incidenten' geweest in Wijk aan Zee. "Maar mocht er wel iets gebeuren of mocht je het niet vertrouwen: bel 112", wil ze mensen op het hart drukken. "En mocht iemand wegrijden in een voertuig, probeer dan het kenteken te onthouden. En bovenal: je hoeft de deur niet open te maken voor mensen."



Herma slaapt er overigens geen nacht slechter om. "Ik heb een grote schaar in mijn rollator liggen, dus ik ben paraat! Ik ben 73, maar achterlijk ben ik niet. Ik heb de buren al ingelicht en ze zouden het allemaal een beetje in de gaten houden hier. Er wordt gelukkig goed op me gelet. En ze denken wel: 'Het is een oud wijf', maar ik heb haar op mijn tanden!"



De GGD GHOR Nederland waarschuwde gisteren al voor oplichters die via een mail uitnodigen voor een boosterprik en daarmee mensen geld afhandig willen maken. "Ga niet in op e-mails waarin staat dat senioren verplicht een boosterprik krijgen. De mails lijken afkomstig van de GGD, maar komen van oplichters", staat er in de waarschuwing te lezen. In de mail staat een link om een afspraak voor de prik te maken, die weer naar een bankomgeving leidt.

"Ik laat mensen altijd binnen", legt ze uit. "Hij zag er ook normaal uit, heel netjes en alles.



Uitermate dom van deze mevrouw en die beweert dan nóg dat ze slim is. 😐



Laatste edit 07-12-2021 14:16 Uitermate dom van deze mevrouw en die beweert dan nóg dat ze slim is. 😐

Ik ben 73, maar achterlijk ben ik niet. Sja, haar gedrag doet anders vermoeden... Sja, haar gedrag doet anders vermoeden...

S Wat was haar adres ook alweer? Ik denk dat ik daar nog even langs ga met mijn collectebus voor de Roomse kerk. Ja, wij hebben dringend geld nodig vanwege de advocaatkosten nu iedereen geld van ons eist wegens kindermisbruik. Nou dat is toch een goed doel, daar wil deze "verstandige" mevrouw best wel duizend euro voor geven.

