Eindhovenaren worden gek van corona-omroeper: Lijkt wel heropvoedingskamp

In de binnenstad van Eindhoven klinkt ieder kwartier de oproep om 1,5 meter afstand te houden. Omwonenden worden gek van de 'stadsprediker'.



Sinds vrijdag wijst een omroeper het winkelend publiek in de stad op de coronaregels. "Welkom in Eindhoven", klinkt het luid. "Om verspreiding van het virus tegen te gaan: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Houd je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder controle." Daarna volgt een herhaling in steenkolenengels.



De boodschap is ieder kwartier te horen. Peter woont boven een winkel en wordt gek van de oproep, vertelt hij aan Omroep Brabant. "Het lijkt wel of ik in een heropvoedingskamp terecht ben gekomen."



Doordat hij nu veel thuiswerkt, heeft hij extra veel last van de luide boodschap. "Je hoort het door de ramen heen. Vanaf negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds hoor je dezelfde boodschap, elke dag, zelfs in het weekend."



Volgens de gemeente Eindhoven zijn er tien klachten binnengekomen over de omroeper. De gemeente heeft daarop beloofd het volume lager te zetten en twee uur later te beginnen en een uur eerder te stoppen met de oproep.

Reacties

07-12-2021 13:20:31 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.847

OTindex: 20.836

Dat moet vreselijk irritant zijn om daarnaast te wonen.

07-12-2021 13:46:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.283

OTindex: 80.216

Is dat nodig?

07-12-2021 13:52:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.069

OTindex: 27.690

@allone : Dat zou de gemeente Eindhoven moeten weten. Die hebben dat schreeuwding daar neergepoot.

