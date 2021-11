Rechtszaak in VS om martelen gevangenen met liedje Baby Shark

Vier mannen die vast hebben gezeten in een gevangenis in de Amerikaanse staat Oklahoma, hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze tijdens hun verblijf geregeld werden gedwongen urenlang naar het kinderliedje Baby Shark te luisteren.De voormalige gevangenen zeggen dat ze soms drie tot vier uur lang moesten staan in een ruimte, de handen geboeid achter hun rug. Tegelijkertijd werd in een aangrenzende ruimte het populaire kinderliedje keihard afgespeeld. Ze zouden deze disciplinaire maatregel herhaaldelijk hebben moeten doorstaan."Het gebruik van het kinderliedje Baby Shark op de manier zoals hier wordt beschreven, is een beproefd middel om iemand te martelen", zeggen de advocaten van de ex-gevangenen. Ze halen een voorval aan in de plaats West Palm Beach, waar hetzelfde liedje werd gebruikt om dakloze mensen te verjagen, zodat ze 's nachts zouden wegblijven uit een evenementencentrum.Een onderzoekscommissie had eerder al vastgesteld dat de disciplinaire maatregel in de gevangenis in Oklahoma ook daadwerkelijk is uitgevoerd. De rechtszaak daarover tegen twee bewakers en hun opzichter begint volgend jaar februari. De zaak die de voormalige gevangenen nu aanspannen, is ook gericht tegen de toezichthoudende instanties.De ex-gedetineerden vinden dat hun grondrechten zijn geschonden en zeggen dat de bewakers buitensporig veel geweld tegen hen hebben gebruikt. Ze zeggen ook te zijn geconfronteerd met 'ongrondwettelijke vormen van opsluiting en marteling'. Ze eisen elk 75.000 dollar schadevergoeding (omgerekend 65.000 euro).