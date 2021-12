Boze man ramt auto’s buren na afwijzen huwelijksaanzoek

Een man heeft op de auto’s van zijn buren ingereden nadat ze zijn voorstel om met hun dochter te trouwen hadden afgewezen.De man, een ex-legerofficier in Koeweit, ramde opzettelijk meerdere voertuigen. Dit schijnbaar als wraakactie.De getroffen buren schakelden de politie waarna de man een proces-verbaal werd opgelegd wegens vandalisme.De omvang van de schade moet nog worden vastgesteld, meldt lokaal medium Gulf News.De autoriteiten in het land hebben de auto van de verdachte in beslag genomen in afwachting van het onderzoek.De bekende Haagse playboy en relatie-expert bekend in het circuit als Casanova adviseert mannen in een schrijven aan GFC Nieuws om bij een gebroken relatie of afwijzing het hoofd koel te houden en direct een andere vrouw te nemen.