Vaccinatieplicht in Griekenland: boete automatisch afgeschreven

Vanaf half januari moeten Grieken van boven de 60 zich verplicht laten vaccineren. Doen ze dat niet, dan volgt een boete van 100 euro per maand. Die wordt automatisch afgeschreven.



Alle niet-acute operaties zijn uitgesteld in Griekenland, de coronasterfte bereikt hetzelfde niveau als vorige winter en de vaccinatiegraad stagneert op 63 procent. Het is reden voor de Griekse overheid om een vaccinatieplicht in te voeren voor 60-plussers. "Een daad van rechtvaardigheid", aldus premier Kyriakos Mitsotakis. "Het is geen straf, maar bescherming. Ik zou het een gezondheidsbijdrage noemen."



Mensen die op 16 januari nog geen prikafspraak hebben gemaakt, betalen 100 euro per maand boete. Het geld komt in een speciaal fonds ter ondersteuning van de ziekenhuizen. De Griekse belastingdienst gaat het geld automatisch afschrijven. Voor de Grieken onder de 60 gaat 2G gelden vanaf deze maand. In de zorg is vaccinatie al langer verplicht.



In Griekenland is er bij extreemrechts en extreemlinks veel verzet tegen vaccinatie. Ook de orthodoxe kerk is geen groot voorstander van inenting. Met de prikplicht moet de vaccinatiegraad omhoog worden gebracht.

