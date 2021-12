Aanhouding in grote zwendel: slachtoffer voor 1,7 miljoen getild

De politie in Utrecht heeft een 32-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een grote zwendelzaak waarbij een slachtoffer voor 1,7 miljoen euro is afgeperst en opgelicht. Het slachtoffer zou zijn beloofd dat hij met een toen nog minderjarig meisje mocht trouwen, werd in haar familie opgenomen en moest gaandeweg steeds meer dure spullen aanschaffen en afstaan.



Volgens de politie is in het onderzoek naar voren gekomen dat de man het 17-jarige meisje in 2019 ontmoette op een datingsite, waarna hij al snel bij haar familie ging inwonen. Gedurende zo'n negen maanden werd hij betrokken in het leven van de familie en werd hem de belofte gedaan dat hij met haar mocht trouwen als ze 18 zou worden.



Hem werd in die periode steeds vaker gevraagd om dingen voor de familie te betalen, onder meer voor het voorgenomen huwelijk. De politie meldt dat deze vragen na verloop van tijd veranderden in eisen, waarbij hij werd bedreigd en mishandeld. In een aantal maanden tijd heeft hij zo bijna zijn volledige vermogen aan de familie afgestaan.



Uiteindelijk heeft de man aangifte gedaan van oplichting en afpersing. Toen was hij zo'n 1,7 miljoen euro kwijt, onder meer aan een groot aantal goudstaven die hij in opdracht van de familie moest kopen. Bij een huiszoeking, afgelopen zomer, werden ook dure Rolexhorloges in beslag genomen.



In de oplichtingszaak heeft de politie in de afgelopen maanden behalve de 32-jarige vrouw nog zeven verdachten aangehouden, onder wie een man van 43 en een vrouw van 44 die in voorlopige hechtenis zitten. De verdachten zijn allemaal familie van elkaar en zijn tussen de 19 en 44 jaar oud. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting met de man en de vrouw die nog vastzitten.

Reacties

