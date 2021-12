Opmerkelijk ongeval: wind wrikt paneel van bus en blaast dat door ruit passerende bus, chauffeur gewond

Een buschauffeur is woensdagochtend lelijk gewond geraakt, nadat het zijpaneel van een passerende bus losliet en door zijn ruit vloog. De twee voertuigen reden door Wenum-Wiesel in tegengestelde richting.Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur op de Zwolseweg toen de twee bussen elkaar tegenkwamen. De bus richting Apeldoorn verloor, mogelijk door de harde wind, een zijplaat. Deze vloog vervolgens door het raam aan de linkerzijde van de passerende bus en raakte diens chauffeur. Hij schrok en parkeerde het voertuig op het fietspad. Door de klap liep de busbestuurder hoofdletsel op en was hij even buiten bewustzijn.In de bus naar Epe zaten twee passagiers, die met de schrik vrij kwamen. Zij werden met vervangend vervoer opgehaald en konden zo hun weg vervolgen. De gewonde buschauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.Hoe het zijpaneel kon loslaten, is onbekend. Beide voertuigen staan vooralsnog op de weg. De bus met kapotte ruit wordt afgesleept. Of de bus zonder zijplaat kan doorrijden, wordt onderzocht.