Aarde eten: het klinkt bizar, maar in Wageningen kan het nu

WAGENINGEN - Aarde en klei uit alle windstreken zijn te bewonderen in het Wereldbodemmuseum - en sinds kort ook te proeven. In een tijdelijke expositie in Wageningen staan ruim vierhonderd monsters. Kunstenaar masharu heeft een wetenschappelijke achtergrond en smult ervan.



Als kind at masharu al aarde en toen die studeerde aan de TU Eindhoven, at die de krijtjes van het schoolbord in de collegezaal. "Dat vond ik erg smakelijk, een hele bijzondere smaak", klinkt het nu. Van kleins af aan is masharu geïnteresseerd in het eten van bodems: "Het geeft mij een gevoel van verbinding met de aarde".



De bodems die zijn tentoongesteld in Wageningen komen uit 35 verschillende landen, waaronder Nederland. "In Limburg was het eten van klei lang een religieuze traditie", weet masharu. "In Indonesi├ź maken ze van klei snacks en in Rusland verkopen ze oude klei in apotheken", aldus masharu.



"De zus van Doutzen Kroes is influencer en eet al heel haar leven klei. Aarde wordt al generaties lang gegeten, maar er is ook zeker een moderne trend te zien", weet Mantel.

Of het binnenkort op de restaurantkaart staat? "We eten nu wel eens klei mee met de sla die op ons bord ligt", vertelt hij. "Maar het kan zeker. Klei uit Friesland, bijvoorbeeld."

