Concertgangers al drie nachten ingesneeuwd in pub

Enkele tientallen klanten hebben al drie nachten doorgebracht in een Britse pub omdat ze zijn ingesneeuwd. De kroegtijgers kwamen vrijdag naar een optreden van een Oasis-coverband in de Tan Hill Inn, maar raakten door storm Arwin ingesneeuwd in de locatie. Het is niet duidelijk hoe lang het nog duurt voordat de wegen weer begaanbaar zijn.



De Tan Hill Inn ligt op 528 meter boven zeeniveau en is daarmee de hoogste pub van Engeland. Het gebeurt wel vaker dat de locatie wordt getroffen door een dikke laag sneeuw en dit weekend was het weer raak. Terwijl de 61 gasten vrijdag genoten van een biertje en een optreden, kwam buiten de sneeuw naar beneden. Tegen de tijd dat het optreden was afgelopen lag er een laag van bijna een meter en kon niemand meer wegkomen.



Doordat elektriciteitskabels zijn bezweken onder de sneeuw en op de toegangsweg terecht zijn gekomen is het voor de bezoekers nog steeds niet veilig om te vertrekken en daarom overnachten ze al het hele weekend in de pub. Veertig gasten hadden een kamer geboekt, maar voor de overige gasten en de band moest een andere oplossing worden gevonden. Die slapen nu door de hele pub op de grond en op banken. Manager Nicola Townsend laat aan de BBC weten dat de sfeer er nog goed in zit en dat er onder meer een quiz en een karaokeavond is georganiseerd om de gasten bezig te houden. Hoeveel bier er inmiddels is verorberd, is niet bekend.

Reacties

Lijkt me een ideale vakantie

@Emmo : Ja en de toiletten met enige regelmaat schoongemaakt worden

