Nepsite voor huurmoordenaars helpt moorden voorkomen

Het begon in 2005 als een grap, de website die een Amerikaanse man bouwde waarop mensen zogenaamd een huurmoordenaar konden inschakelen. Niet iedereen bleek dat te begrijpen, want de serieuze verzoeken bleven de afgelopen jaren binnenstromen. De site hielp uiteindelijk zelfs om moorden te voorkomen.



De website RentAHitman.com werd gebouwd door Bob Innes, die destijds een it-cursus volgde. Op dat moment had hij niet kunnen vermoeden dat zijn grap tot ernstige gevolgen zou leiden.



Innes keek een tijdlang niet om naar de website maar besloot op een dag de e-mails te lezen op het e-mailadres dat hij aan de site gekoppeld had. Honderden mensen van over heel de wereld hadden daadwerkelijk een huurmoordenaar willen inschakelen via de website, zo ontdekte hij.



Als een verzoek serieus leek, speelde Innes de informatie door aan de politie. Dat gebeurde onder meer in het geval van de Amerikaanse vrouw Wendy Wein. De 52-jarige had in de zomer van 2020 geïnformeerd via de website omdat ze wilde afrekenen met haar ex-man.



"Ik stuurde haar na een tijdje een e-mail met de vraag of ze onze diensten nog steeds nodig had en of ik haar moest doorverbinden met een huurmoordenaar", zegt Innes tegen ABC News. "Ik geef iedereen eerst de kans om zich te bedenken, maar ze zei 'ja', dus toen ben ik naar de politie gestapt."



Wein werd opgepakt en bekende eerder deze maand schuld, schreef The Washington Post.



De eerste keer dat Innes inzag waar zijn website toe kon leiden, was toen een Canadese vrouw hem in 2010 benaderde. Zij wilde drie familieleden laten omleggen. Innes: "Dat opende mijn ogen." Volgens Innes heeft zijn website in de loop der jaren geholpen bij het voorkomen van ongeveer 150 moorden. Nog altijd komen zo nu en dan verzoeken binnen.

Reacties

02-12-2021 10:08:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.241

OTindex: 80.163



Als dit in alle kranten staat, zullen de verzoeken wel minder worden..

Maar áls ik op zoek was naar een huurmoordenaar, zou ik niet openlijk mijn naam en doel geven Okay, bedankt voor de tip ... volgende keer dat ik een huurmoordenaar nodig heb, zal ik niet naar zijn site gaan..Als dit in alle kranten staat, zullen de verzoeken wel minder worden..Maar áls ik op zoek was naar een huurmoordenaar, zou ik niet openlijk mijn naam en doel geven

02-12-2021 10:29:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.007

OTindex: 27.686



Zoals je zegt, naar een publieke website gaan en daar navraag doen is "een beetje dom". @allone : Eerlijk gezegd, vanwege het immorele en illegale karakter ervan, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten aanpakken.Zoals je zegt, naar een publieke website gaan en daar navraag doen is "een beetje dom".

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: