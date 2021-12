Zoon bouwt bijzondere flipperkast voor zijn vader

'Dit had ik helemaal niet verwacht, het is gewoon geweldig! Ik had het echt niet achter hem gezocht.' Roel Heijmans is maar wat blij met de bijzondere flipperkast die zijn zoon Paul voor hem bouwde. Honderden uren werkte hij er aan.Het ziet er uit als een gewone flipperkast, maar het is een digitale flipperkast. Op het scherm kunnen liefst 136 verschillende speeltafels tevoorschijn getoverd worden. 'Je begint online met zoeken en dan gaat er ineens een wereld voor je open. Er is digitaal zo veel te krijgen. Dan begin je langzaam te bouwen. Je begint met één scherm, dan komt er nog eentje bij en nog een...', zegt Paul.Hij reed vrijdag vanuit zijn woonplaats Gorinchem met de flipperkast naar zijn vader in Baamsum, een gehucht tussen Termunten en Woldendorp.'Twee jaar geleden zat ik hier op een verjaardag tussen de foto's te kijken en toen zag ik een oude waarop hij achter een flipperkast zat, toen hij 78 uur achter elkaar flipperde. Toen dacht ik: misschien dat ik een flipperkast voor hem kan bouwen.'Die foto toont de poging om het record van 60 uur achter elkaar te flipperen te breken. Dat was in 1976, in een eetcafé in Delfzijl. Vader Heijmans probeerde het record te breken, samen met Geert Tebbenhof, die het oude record al in handen had. Hij moest zijn poging na 78 uur staken, Tebbenhof haalde de 80 uur die ze als doel hadden gesteld wel. Zelf flippert Paul Heijmans niet. 'Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan.''De hele nacht op bed te flipperen''We zijn gisteravond begonnen. Maar het is allemaal zo veel en zo snel, dat ben ik niet meer gewend natuurlijk', zegt Roel Heijmans, die sinds juni met pensioen is. 'Dus ik zeg: Ik doe maar een paar spelletjes, want anders lig ik de hele nacht op bed te flipperen.'