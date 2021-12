Signaal op laptop nekt Utrechtse dieven

UTRECHT - Twee mannen zijn er zaterdagavond met een laptop vandoor gegaan uit een huis op de Voorstraat in Utrecht, maar ze zijn niet ver gekomen. Door het signaal op het apparaat liepen ze al snel tegen de lamp, meldt de politie op Facebook.

Het duo verschafte zich volgens de politie toegang tot de studentenwoning op de Voorstraat en namen de laptop mee. De eigenaar kon live volgen waar de mannen zich bevonden. Hij ging er samen met agenten achteraan en op het Vredenburg werden de mannen aangehouden.

Ze waren in het bezit van een ploertendoder en een kleine hoeveelheid drugs. Dit is in beslag genomen. Het duo zal voor de rechter komen, schrijft de politie.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: