Queen Elizabeth neemt alleen voor déze twee personen de telefoon op

Er werd lange tijd gedacht dat koningin Elizabeth (95) alleen via een vaste lijn telefoneerde, maar niets blijkbaar minder te zijn. Volgens royaltykenner Jonathan Sacerdoti heeft Elizabeth wel degelijk een mobiele telefoon, alleen gebruikt ze deze zelden. Sterker nog: ze zou slechts voor twee personen de telefoon opnemen.



Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat de telefoon van de koning wordt afgetapt, is haar mobieltje streng beveiligd door de Britse geheime inlichtingendienst MI6. Toch gebruikt ze haar mobieltje maar zelden, want ze is een echt gewoontedier. Ze belt het liefst via de vaste lijn.



Er blijken echter twee mensen te zijn voor wie Elizabeth een uitzondering maakt en met wie ze dus wel geregeld via haar mobieltje telefoneert. Dit zouden haar dochter prinses Anne zijn en haar racemanager John Warren. John is de schoonzoon van de overleden Earl of Carnarvon, een goede vriend van de koningin. Hij zou dan ook een speciaal plekje in haar hart hebben. Zowel John als Anne zouden Elizabeth overal ter wereld kunnen bereiken. "Als zij bellen, dan neemt ze altijd op", aldus Jonathan.



En het blijft niet bij een mobieltje, de koningin zou namelijk ook haar eigen Facebookpagina hebben. "Ze heeft een iPad, een laptop en een eigen account op Facebook", zo verklapte expert Brian Hoey in 2017 al. "Maar niemand in het paleis weet precies hoeveel 'vrienden' ze daarop heeft."



Het lijkt al een tijdje niet zo goed te gaan met de gezondheid van Elizabeth en volgens royalty-expert Marc van der Linden heeft dat allemaal te maken met het feit dat ze een alcohol-stop heeft.

Reacties

30-11-2021 20:28:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.234

OTindex: 80.147

Niet slecht, voor iemand van die leeftijd...

En een alcohol-stop klinkt eigenlijk ook niet verkeerd.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: