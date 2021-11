Uniek beeld: Jeffrey Groeneweg uit Maasdam fotografeert vliegtuig dat langs de maan vliegt

Jeffrey Groeneweg (34) uit Maasdam maakte wel een héél bijzonder plaatje: een vliegtuig dat langs de maan vloog tijdens zonsopgang. Het vliegtuig was maandagochtend op weg van Londen naar Berlijn. Op het moment dat het vliegtuig voorbijkwam, bonsde Jeffrey’s hart in z’n keel. “Ik heb misschien wel 50 foto’s gemaakt in de hoop een goede te hebben. Als het dan lukt, is dat heel mooi.”Na de middelbare school begon Jeffrey met zijn opleiding tot vliegtuigbouwer. Het was daar dat zijn passie voor vliegtuigen ontstond. Hij was erdoor geïntrigeerd. Maar niet alleen door het bouwen ervan, ook wilde hij ze van dichtbij zien en vastleggen.Dus ging Jeffrey op pad, met de lange lens van z’n vader, naar Schiphol. Hij zag het ene na andere vliegtuig en probeerde ze zo goed mogelijk te fotograferen. Er was vanaf toen geen weg meer terug, hij had zijn passie gevonden.Naast luchtfotografie, specialiseerde Jeffrey zich in het maken van foto’s bij nieuwsgebeurtenissen: van de metro die op de walvisstaart belandde tot de ravage na een windhoos in Barendrecht. Eerst deed hij dit voor lokale kranten, later ook voor de nationale media. “Mijn hobby werd in een keer mijn werk”, zegt hij.Ondanks dat hij zijn geld verdient door nieuwsfotografie, geniet Jeffrey er nog steeds het meest van vliegtuigen te fotograferen, zo ook afgelopen maandagochtend. “Ik werd wakker, zag de volle maan en de opkomende zon, en bedacht mij geen moment”, zegt hij.Jeffrey wilde maar een ding: een foto van een vliegtuig dat langs de volle maan vliegt. Hij opende een app waarmee hij vliegtuigen volgt en wachtte tot er eentje langsvloog. “Als het meezit, vliegt die recht langs de maan. En zie je door de opkomende zon ook goed het vliegtuig”, dacht hij.Een EasyJet-vliegtuig dat onderweg was van Berlijn naar Londen vloog langs. Jeffrey’s hart bonsde in z’n keel. “Het is altijd spannend of het lukt om het vliegtuig op de foto te krijgen. Het gaat zo snel.”Maar het lukte. Met een 800 mm lens schoot Jeffrey een prachtig plaatje. “Als je ziet dat het is gelukt, word je daar heel vrolijk van. Dit was echt een voltreffer”, zegt hij.In totaal had Jeffrey meer dan vijftig foto’s gemaakt. De twee beste postte hij op Instagram. Het leidde tot veel reacties, van onder meer de burgemeester van de Hoeksche Waard. Zelfs een EasyJet piloot stuurde hem een bericht, of hij de foto kon bestellen. Jeffrey vroeg toen of ze er niet achter konden komen wie de piloten waren van het vliegtuig. “Zou toch vet zijn als zij deze foto hebben?”Of hij de piloten gaat vinden, weet Jeffrey nog niet. Maar of hij vaker zulke mooie plaatjes gaat schieten, wel. “Tuurlijk. Maar dit is tot nu toe wel de beste.”