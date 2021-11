Vrouw in tranen wanneer date haar naar huis stuurt wegens «te blote» outfit





Nikki Jabs leerde onlangs een man kennen waarmee ze al enkele keren op date ging. Enkele weken geleden vroeg hij haar of ze mee wilde naar een receptie van het bedrijf waar hij werkte. De 30-jarige vrouw spendeerde 40 minuten om er zo goed mogelijk uit te zien. Ze vertrokken naar het event, maar Nikki zag aan hem dat er iets scheelde.



Pas toen ze aankwamen, zei hij dat hij haar outfit niet gepast vond voor de receptie. «Hij vond het te gênant om met mij zo gezien te worden, belde een Uber voor mij en ging alleen naar de receptie», vertelt ze.



Nikki nam in de Uber al huilend een selfie. «Ik ben zo verdrietig omdat ik zoveel moeite heb gedaan om er mooi uit te zien. En hij stuurt me naar huis. (…) Je ziet maar enkele centimeters van mijn buik, en mijn borsten zie je amper», zucht ze. Uiteindelijk sprak ze niet meer met de man af.



Ze deelde haar verhaal op TikTok, waar heel wat volgers haar steunden. «Als de dresscode zo belangrijk was, dan moest hij dat maar op voorhand zeggen», en «Goed dat je meteen wist hoe hij in elkaar zit. Beter nu dan later in een eventuele relatie», lezen we onder meer.

Reacties

29-11-2021 09:14:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.960

OTindex: 27.682

Dat mevrouw er volgens mijnheer er ongepast uitzag, dat had hij wel eens wat vroeger en op een meer gepaste wijze tot uiting kunnen brengen.

29-11-2021 09:36:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.219

OTindex: 80.131

Ik kan me voorstellen dat hij haar kleding niet geschikt vindt voor een receptie van zijn bedrijf, ik kan me voorstellen dat zij gekwetst was, en ik denk dat beide vol goede wil waren maar dat de hele situatie voorkomt uit onbegrip en onvermogen.

Aangezien ze niet geprobeerd hebben te communiceren en verder te gaan met de relatie, was het blijkbaar niet belangrijk. Finito.. dus waarom het nog in de krant moet?

29-11-2021 09:44:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.013

OTindex: 87.030

Inderdaad, hij had niet eerst met haar naar de receptie moeten rijden maar direct moeten zeggen: schat, het staat je geweldig maar is niet geschikt voor een receptie. Kan je nog snel even die rode jurk aantrekken die je laatst aanhad en waar je zo prachtig in uitziet? Of iets dergelijks....



Laatste edit 29-11-2021 09:45

