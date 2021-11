Jaar cel geëist tegen motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam raceten

Twee mannen uit Rotterdam en Almere moeten vanwege een duizelingwekkende motorrit een jaar cel krijgen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat eiste officier van justitie Mark de Graaf dinsdag bij de rechtbank in Breda. Volgens hem is er sprake van poging doodslag.De motorrit kwam op 24 augustus vorig jaar in het nieuws. Op die dag publiceerden de mannen een video van de rit. Op de beelden is te zien dat drie hardrijders vanaf de afrit bij Prinsenbeek plankgas geven op de A16. Ze rijden in elf minuten naar Rotterdam. Ter vergelijking: volgens Google Maps duurt dat normaal gesproken bijna dertig minuten.Gedurende die elf minuten halen de coureurs halsbrekende toeren uit. Ze halen slalommend tussen de auto’s door in. Links en rechts, zelfs door hele kleine gaatjes. De officier van justitie had er geen goed woord voor over. ,,Ze gebruikten de A16 als racecircuit. Het is werkelijk een wonder dat er geen ongeluk is gebeurd.’’ Hij verwees naar de talloze reacties die op internet volgden op de film en specifiek naar iemand die zei: ,,Door dit soort idioten ben ik twee jaar geleden mijn kind kwijtgeraakt.’’Dinsdag bij de rechtbank bekenden Rotterdammer Ibram M. (25) en Silab O. (23) uit Almere dat zij de motorrijders waren. De derde motorrijder was onvindbaar, zei de officier van justitie. Silab O. zei: ,,Het was stom. We hebben er niet over nagedacht. Het was heel dom.’’Het was mode om hard te rijden over de A16, medio vorig jaar. Met de auto bleek de rit nog sneller afgelegd te kunnen worden, zo bleek toen een Audi-rijder claimde in slechts 9 minuten van Breda naar Rotterdam te hebben gereden. Verkeersdeskundige Ruud Hornman van de BUas reageerde daarop dat je een ‘mafketel’ moet zijn om zoiets te doen.Ibram M. hield het bij ‘niet okee’. ,,Ik heb niet het gevoel gehad dat ik geen controle had over de motorfiets of dat ik een gevaar voor anderen zou zijn’’, zei O. De 23-jarige man heeft in zijn ogen ‘veel ervaring’ met motorrijden. Het hardrijden was niet vooraf afgesproken, zeiden de twee.De beelden kwamen op het internet terecht, doordat Silab S. ze op zijn YouTube-account zette. ,,Per ongeluk had ik ze op openbaar gezet in plaats van privé. Binnen een paar uur stonden ze overal.’’ Hij zei ook dat hij altijd filmt als hij op de motor zit. ,,Ik gebruik het als soort dashcam.’’Wel lijkt het erop dat de twee zich heel stoer vonden, getuige berichten die ze naar bekenden stuurden op de dag dat de beelden online kwamen. O.: ,,Ik ben famous geworden.’’ En M. vroeg aan iemand of die hem had gezien in zijn ’suicide run’. De rechtbank wilde dinsdag naar de beelden kijken. Dat lukte echter niet door technische problemen. Advocaten van de twee verdachten bepleitten vooral dat er geen sprake was van een poging tot doodslag.De uitspraak is op 7 december.