Eerder een boosterprik? Deze mensen gingen speciaal naar Oostenrijk

In Oostenrijk kan iedereen nu een boosterprik krijgen, óók mensen die er niet wonen. Daarom ging Eva (48 ) uit Amsterdam met haar man en zoon dit weekend naar Wenen toe. Ook Michael (51) was met zijn gezin dit weekend op een priklocatie te vinden. "Ik wil niet wachten op de Nederlandse overheid."Het is gewoon een kwestie van een afspraak maken, een vlucht boeken, je paspoort meenemen en je mouw opstropen. In het Oostenrijkse Wenen zijn buitenlanders die een coronavaccin willen, welkom op de daarvoor bedoelde priklocaties. RTL Nieuws sprak twee mensen die daar gebruik van hebben gemaakt.Eva Parro de la Paz (48 ) heeft zware astma en wil niet afwachten tot ze in het Nederlandse vaccinatieprogramma aan de beurt is. "Hoe moet ik de winter dan doorkomen?""Vooropgesteld: ik zou nooit in Nederland voor willen kruipen. Ik vind dat de ouderen inderdaad nu eerst aan de beurt zijn. Maar ik vind wel dat ik als astmapatiënt te lang moet wachten. Volgens de planning van het RIVM ben ik pas in februari volgend jaar aan de beurt voor een boosterprik. Dat vind ik te laat, hoe moet ik de winter dan doorkomen?Mijn gezondheid laat te wensen over: ik heb mijn astma nu niet onder controle. Ik ben benauwd, kortademig, moe, krijg extra medicatie en heb lage saturatiewaardes, wat betekent dat ik relatief weinig zuurstof in mijn bloed heb.Bovendien: mijn man is rijinstructeur, ik heb een zoontje van 8 dat naar school gaat. Zij zijn kerngezond, maar door hen heb ik veel meer besmettingsgevaar. Ik wil niet eens een verkoudheid bovenop deze astma, laat staan corona. Dat is geen goed plan, ik heb nu al moeite met me staande te houden. En in Nederland kan mijn zoontje nog geen prik krijgen, in Oostenrijk wel."Dus ja. Dit weekend zijn we met z'n drietjes naar Wenen gevlogen. Het was een kort tripje, zaterdag heen, zondag terug, mijn man kon geen vrij krijgen. Ik heb ons aangemeld, de afspraken gemaakt. Ik heb er dit weekend uitgebreid over getwitterd, omdat ik wil uitleggen waarom we dit hebben gedaan. En ik wil aan mensen laten zien: de mogelijkheid is er.Mensen mogen kritiek hebben, maar ik kruip niet voor. Ik doe niets illegaals. In Oostenrijk mogen ook kinderen een prik krijgen. Mijn man en ik kregen de boosterprik, ons zoontje de Pfizer-prik met een speciale kinderdosis. Het was een fluitje van een cent, en ik ben ontzettend opgelucht. We hebben er een leuke dag van gemaakt, Wenen was prachtig, en ik voel me nu veiliger dan vóór dit tripje."Michael Blok (51) is kerngezond, maar wil niet ziek worden. En hij wil ook niet dat zijn kinderen van 17, 11 en 8 Covid oplopen. Dus: op naar Wenen."Het was voor mij bijvangst, dat ik ook een boosterprik kon krijgen, maar ik wil gewoon dat mijn kinderen zo snel mogelijk hun eerste twee prikken krijgen, en dáár kan het. Mijn dochter van 17 ging ook mee voor de boosterprik, de jongsten van 8 en 11 voor hun eerste. Kinderen lopen op school zo veel risico, het zijn echt wandelende brandhaarden wat corona betreft. Ik wil niet dat zij ziek worden. Vooral de longcovidklachten waar veel kinderen mee kampen, maakten me bezorgd.""Toen volwassenen dit jaar gevaccineerd konden worden, verbleven we in Italië. Daar heb ik de eerste twee prikken gehad. Ze zijn niet geregistreerd in Nederland nog, ik heb nu een green pass. Ik zou dus gewoon de eerste prik nog in Nederland kunnen halen, als boosterprik, maar ik wil het op een eerlijke, zuivere manier doen. Ik wil niet voordringen.Misschien dat ik uiteindelijk wel al mijn prikken in Nederland laat registreren, maar dat is een administratief dingetje. Ik ben blij dat ik niet hoef te wachten op wat de overheid doet: ik heb zelf het heft in eigen handen genomen."