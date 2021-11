Politie rukt uit voor nep alligator in Soest

Agenten in Soest kwamen maandagnacht op een spannende melding af. Iemand dacht een loslopende alligator gezien te hebben tussen de bladeren. De politie kwam al gauw tot de ontdekking dat het niet om een echte krokodil ging.Hoewel de politie heel wat meldingen over dieren gewend is, zijn alligators niet vaak aan de orde. "Dan klapper je toch wel even met de oren. Zeiden ze dat echt?" aldus het Operationeel Centrum Politie Midden Nederland in een post op Facebook."De melder was ervan overtuigd dat het een echte alligator betrof." En dus gingen agenten toch een kijkje nemen. "Tactisch naderen, zaklamp erop gericht. Hij lijkt toch wel heel echt. Een beetje verscholen tussen de blaadjes, veel beweging zat er niet in."Het dier werd uiteindelijk van dichtbij benaderd en bleek niet echt te zijn. "Wel een leuk verhaal en gelukkig hebben we foto's nog", sluit de politie de post over het avontuur af.