Maaltijdbezorger ontevreden over fooi na lange rit en neemt eten terug

Een bezorger in New York die naar eigen zeggen ruim 40 minuten moest rijden om eten voor een klant te bezorgen, weigerde de klant zijn bestelling te geven omdat hij haar ‘slechts’ 8 US dollar fooi had gegeven.Op beelden hieronder die een tijd geleden zijn vastgelegd door de deurbelcamera van de huiseigenaar, en sinds een paar dagen viraal gaan op sociale media, vraagt de duidelijk geïrriteerde vrouw om een kort gesprek met de bewoner voordat ze het eten overhandigt.Ze haalde aan dat de man mogelijk niet beseft van hoe ver ze kwam. De klant kon zich hierin niet terugvinden en zei dat het tussen 15-20 minuten rijden is.De bezorgster vroeg de klant vervolgens om zijn fooi te verhogen waarop die antwoordt: ”Waar ben je in godsnaam naar op zoek? Ik gaf een tip van 8 dollar.”De vrouw zegt daarop dat ze het eten terugneemt en verliet de plek.Een woordvoerder van DoorDash, het bezorgingsbedrijf, betreurde het incident en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan de klant.Het bedrijf maakt geen gebruik meer van de diensten van de bezorger.