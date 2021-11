Student bezoekt besmettingsfeestje: “Er werd functioneel geknuffeld”

Sommige antivaxers leggen nóg meer druk op de zorg door zichzelf te laten besmetten met het coronavirus op besmettingsfeestjes. "Je krijgt een nummer door, of gaat met een ander mee naar iemand die in quarantaine zit."



In de Telegraaf vertelt een antivaxer, een 22-jarige hbo-student uit Heemstede, hoe zo'n besmettingsfeestje in zijn werk gaat. "Eerst doet degene die corona heeft het mondkapje op. Die gaat er een kwartier in hoesten en daarna doe je hem zelf op. Flink doorademen en dan hoop je dat het bingo is.”



Op het feestje werd 'functioneel' geknuffeld. Hij kreeg er wel 'een raar gevoel' bij. "Aan de ene kant blij, aan de andere kant zegt alles in je lichaam: ’Dit klopt niet, dit hoor je niet te doen’. In een normale situatie zou ik denken: ’Welke idioot gaat in godsnaam ergens heen om zichzelf ziek te laten maken?’ Maar op een gegeven moment voel je je zo afgezonderd en gedwongen iets te doen. Dan blijft het als enige goede optie over. Ik zou eindelijk weer kunnen uitgaan of in een restaurant eten.”



Immunoloog Ger Rijkers noemt besmettingsfeestjes ’Russische roulette’. "Het is spelen met je eigen gezondheid en die van anderen.”

Reacties

24-11-2021 10:41:41 Buick

Ze willen geen prik, maar ze gaan wel heel onhygiënisch een mondkapje van een ander opzetten.

Wat goor.

24-11-2021 10:50:52 Ronin

Hij vergeet alleen dat dankzij de gevaccineerden we de huidige vrijheden (nog) hebben. En dat dankzij zijn stupide acties de zorg verder zal worden overbelast waardoor de overheid rigoreuzere maatrgelen moet nemen. Volgt hij soms de hbo opleiding 'volwassen, maar blijf dreinen als een kleuter'?

24-11-2021 11:01:11 allone

En wat is de doel van dit besmettingsfeestje; wil hij op deze manier immuun worden?

Maar dat hij hierdoor meer druk op de zorg legt is niet waar, dat zou alleen zo zijn als hij zo ziek wordt dat hij het ziekenhuis in moet.

Als dat niet het geval is, 'helpt' hij juist de groepsimmuniteit.

En dat is het probleem met dit soort verslaggeving, het wordt nogal eenzijdig gebracht.



24-11-2021 11:37:40 Mamsie

: Maar dat hij hierdoor meer druk op de zorg legt is niet waar, dat zou alleen zo zijn als hij zo ziek wordt dat hij het ziekenhuis in moet.



Het is dus wél waar want daar komen meer mensen dat de ziekenhuizen aankunnen.

24-11-2021 11:43:24 allone

Laatste edit 24-11-2021 11:43 @Mamsie : als hij jong en gezond is en een goed immuunsysteem heeft komt hij niet in het ziekenhuis, dan is hij misschien 2 dagen verkouden and that's it.

24-11-2021 11:53:23 DrZiggy

Het zijn voornamelijk 60 plussers en zwakkeren in de zorg en die gaan weinig op stap. Maar die krijgen wel het virus van iemand die het wel doet. Hoe meer mensen het virus hebben, hoe meer mensen het kunnen doorgeven aan iemand die wél in het ziekenhuis komt.



Kijk bijvoorbeeld naar Dansen met Janssen. Daar waren ook voornamelijk jongeren die niet in het ziekenhuis kwamen, maar in de weken erna liepen de ziekenhuis toch vol, herleidbaar naar dat feestje.Als je er simpelweg vanuit gaat dat ieder besmet persoon 10 mensen dicht genoeg nadert om hem te besmetten en dat 1 op de 30 zwak genoeg is om in het ziekenhuis te komen.



Dan is voor het feestje 1 persoon besmettelijk met een kans van 33% dat hij iemand tegenkomt die zwak genoeg is.



Na dat feestje zijn 6 mensen besmet, die samen 60 mensen tegenkomen. Dan worden er dus 2 zwakkere getroffen.



Het is een veelgemaakte fout dat als je zelf niet in het ziekenhuis komt, dat je ook geen druk op de zorg legt. Het zijn voornamelijk 60 plussers en zwakkeren in de zorg en die gaan weinig op stap. Maar die krijgen wel het virus van iemand die het wel doet. Hoe meer mensen het virus hebben, hoe meer mensen het kunnen doorgeven aan iemand die wél in het ziekenhuis komt. Kijk bijvoorbeeld naar Dansen met Janssen. Daar waren ook voornamelijk jongeren die niet in het ziekenhuis kwamen, maar in de weken erna liepen de ziekenhuis toch vol, herleidbaar naar dat feestje. Als je er simpelweg vanuit gaat dat ieder besmet persoon 10 mensen dicht genoeg nadert om hem te besmetten en dat 1 op de 30 zwak genoeg is om in het ziekenhuis te komen. Dan is voor het feestje 1 persoon besmettelijk met een kans van 33% dat hij iemand tegenkomt die zwak genoeg is. Na dat feestje zijn 6 mensen besmet, die samen 60 mensen tegenkomen. Dan worden er dus 2 zwakkere getroffen. Dit feestje zorgt dan dus voor een extra druk op de zorg.

24-11-2021 12:14:05 botte bijl

hoe stom kunnen mensen zijn

24-11-2021 12:47:35 submarine

Dat opgeblazen corona-gedonder komt me mijlenver de strot uit.



Ik ben mijn hele leven al erg voorzichtig tijdens het jaarlijkse griepseizoen. Dat opgeblazen corona-gedonder komt me mijlenver de strot uit.

24-11-2021 13:51:13 allone

mij ook

dat had ik zelf ook al bedacht.. maar die mensen zijn als t goed is wel gevaccineerd. En zo of zo, als mensen zwak zijn worden ze toch wel ziek. Je kunt niet iedereen eeuwig beschermen.

24-11-2021 13:54:54 Grouse

Dan blijft het als enige goede optie over.

Vaccineren dus.

: Ik dacht dat

En twee dagen verkouden? Dat is wel erg optimistisch.



Je kunt niet iedereen beschermen maar je hoeft ze ook niet onnodig in een risicovolle omgeving te duwen door de besmetting door te geven.



Vaccineren dus.

Ik dacht dat @venzje ook een goede gezondheid had. En twee dagen verkouden? Dat is wel erg optimistisch.

Je kunt niet iedereen beschermen maar je hoeft ze ook niet onnodig in een risicovolle omgeving te duwen door de besmetting door te geven.

24-11-2021 13:57:52 Madarian

Ik wil niet gevaccineerd worden. Ik wil liever ook geen corona. Daarom zit ik thuis. Als de druk op 2g zo hoog wordt dat men eigenlijk niet meer kan spreken van vrije keus, dan kan ik begrijpen dat personen zichzelf bewust laten besmetten om weer deel te mogen nemen aan de maatschappij. Wat men daarna doet zie ik niet in het artikel staan. Als men vertrouwt op het eigen immuunsysteem en een paar weken welwillend zelf in quarantaine gaat, zie ik het probleem niet, vooral als men niet erg ziek wordt. Als men gaat feesten terwijl men nog ziek is, dan vind ik dat niet kunnen. En vaccineren is niet waterdicht. Een nichtje van mij had corona, is daarna volledig gevaccineerd, en heeft toch opnieuw corona gekregen. Of ze zieker was voor de inenting e.d. heb ik niet meegekregen.

