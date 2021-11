Metrobestuurder treft kat op rails die weigert opzij te gaan

Een metrobestuurder in Lyon deelde een video van zijn ongewone ontmoeting met een kleine kat. Het nogal koppige dier zat rustig op de rails en maakte geen enkele aanstalten weg te gaan. De scène vond eind oktober plaats en ging snel viraal.Het is een nogal verrassende video die de gebruiker @metrogone, een medewerker van het openbaar vervoer in Lyon (TCL), op 27 oktober deelde op Twitter. Rond 06.30 uur reed zijn metro op lijn C, richting het station van Cuire. Plots merkte hij een kat op, die midden op de rails was gaan zitten.Het diertje leek het prima naar zijn zin te hebben en maakte geen enkele aanstalten om weg te gaan.Op onderstaande video kunnen we zien hoe de kat rustig over de rails loopt. Dan zien we hem heel stoïcijns, bijna uitdagend, zitten, al kijkend naar de metro.Het is niet de eerste keer dat de kat voor vertraging zorgt. Het diertje wordt regelmatig in de buurt van de rails gespot. Alle bestuurders houden hier goed rekening mee. Wellicht woont de kat daar in de buurt.Hopelijk zullen de beelden ervoor zorgen dat de kat wordt herkend, want dit avontuurlijke leventje is niet zonder gevaar!