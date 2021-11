Chinese man niet meer welkom bij all-you-can-eat-restaurant: hij eet te veel

Een Chinese man nam all-you-can-eat wel heel letterlijk: de man at zóveel bij een restaurant in Changsha, dat het restaurant hem niet meer toelaat. Bij verschillende bezoeken, die hij livestreamde, werkte hij kilo's voedsel naar binnen.



Zo at de man tijdens zijn eerste bezoek aan het Handadi Seafood BBQ Buffet 1,5 kilo varkenspoten, en wist hij bij een ander bezoek zo'n vier kilo garnalen weg te werken.



De streamer noemt het verbod 'discriminatie'. "Ik kan veel eten, is dat verkeerd?", zegt hij tegen Hunan TV. "Ik verspil niks".



Maar de eigenaar van het restaurant zegt dat elk bezoek van de man hem honderden yuan kost, omgerekend tientallen euro's. "Hij kan 20 of 30 flesjes sojamelk drinken. Als hij varkenspoten eet, leegt hij de hele schaal. En hij gebruikt een dienblad om zoveel mogelijk garnalen mee te nemen. De meeste mensen gebruiken een tang om er een paar te pakken."



Niet alleen deze hongerige man is nu niet meer welkom in het restaurant, alle mensen die livestreamen mogen voortaan niet meer naar binnen. Er zijn namelijk meer mensen in China die filmen hoe zij grote hoeveelheden voedsel eten. De Chinese overheid overweegt een verbod op zulke video's, om voedselverspilling tegen te gaan.

Reacties

23-11-2021 08:15:44 Emmo

Misschien moet de goede man een contract afsluiten met een fabrikant van wc-papier. Wat erin gaat komt er na verloop van tijd ook weer uit.

23-11-2021 09:39:06 Mamsie

Ik leerde er dat ik geen oesters hoef te nemen en dat sushi ook al niet aan mij besteed is. En dat er ook superlekkere dingen liggen.

Gelukkig heb ik er geen asociale dingen zien gebeuren, daar zou ik me behoorlijk aan geërgerd hebben. Ik ben ook een paar weken geleden in zo'n aycerestaurant geweest. Was leuk, lekker én leerzaam.Ik leerde er dat ik geen oesters hoef te nemenen dat sushi ook al niet aan mij besteed is. En dat er ook superlekkere dingen liggen.Gelukkig heb ik er geen asociale dingen zien gebeuren, daar zou ik me behoorlijk aan geërgerd hebben.

23-11-2021 09:59:01 Mikeph

Daarom neem ik steeds kleine porties en loop ik gewoon wat vaker. Valt veel minder op dan een groot volgepropt bord of dienblad.

23-11-2021 10:02:18 Mamsie

Laatste edit 23-11-2021 10:03 @Mikeph : Zo is het natuurlijk ook bedoeld. En die wandelingen tussendoor zijn alleen maar gezond. Zo heb ik het ook gedaan.

