Man redt het leven van een jongen die dreigt te stikken in restaurant

De Amerikaanse jongen in deze video heeft een fantastische engelbewaarder. Toen hij in een broodje kip stikte, keek hij namelijk de dood in de ogen. Gelukkig was zijn redding niet veraf.Joseph Reinhart twijfelde geen seconde toen hij zag hoe een jongen stikte in de keuken van het restaurant waar hij werkt. Reinhart maakte zo goed als hij kon gebruik van de heimlichmanoeuvre, en kreeg zo de stukjes kip los.Terwijl Reinhart de jongen probeerde te redden, kon zijn moeder niets anders dan toekijken. Een andere medewerkster belde in de tussentijd naar de hulpdiensten, maar die moesten dus gelukkig niet meer langskomen. «De jongen stelt het goed en eet alweer broodjes kip», klinkt het.