IJslandse tieners, van grootste drinkers naar gezondste tieners

Midden jaren 90 waren de IJslandse tieners een van de grootste drinkers en rokers van Europa. Vandaag staat IJsland bovenaan de ranglijst van de Europese landen waar de levensstijl van tieners (jongeren tussen 13 en 19 jaar) het gezondst is!



Hoe is deze evolutie gebeurd?

De IJslandse wetenschappers hebben geprobeerd de biochemische processen te ontdekken die de verslaving veroorzaakten.



Harvey Milkman, Amerikaanse professor psychologie, vandaag docent aan de universiteit van Reykjavik, is tot de conclusie gekomen dat de keuze van het soort alcohol of drugs afhankelijk is van de manier waarop het menselijk lichaam wordt gebruikt om stress aan te pakken. Er blijken veel verschillende stoffen te zijn die biochemische processen in de hersenen veroorzaken, waarvan het lichaam vervolgens afhankelijk wordt.

De wetenschappers hebben dan gezocht naar acties die dezelfde processen in de hersenen stimuleren.

Selon Melkman:

Misschien ben je afhankelijk van tabak, alcohol, Coca-Cola, energiedranken en bepaalde voedingsmiddelen....

We hebben besloten om tieners iets beters te bieden.

We ontdekten dat dans, muziek, tekening of sport ook biochemische processen in de hersenen veroorzaakten die alles mogelijk maakten, maar ook een onschadelijke oplossing voor stress waren en dat deze acties qua emotionele werking hetzelfde effect op tieners als stimulerende middelen, alcohol of tabak.

Vanaf dan hebben we ze gratis masterclass programma's aangeboden in elke sport of kunst die ze willen studeren. Overuren, drie keer per week, zijn speciaal door de overheid gefinancierd.



Elke tiener werd gevraagd om drie maanden deel te nemen aan het programma... maar uiteindelijk hebben velen van hen deze programma's meer dan vijf jaar voortgezet.

Om de problemen van de verslaving van nicotine en alcohol bij adolescenten op te lossen moesten de autoriteiten ook de wet wijzigen. Zo heeft IJsland reclame voor sigaretten en alcoholhoudende dranken verboden en speciale organisaties opgericht voor ouders die in samenwerking met de school leerlingen helpen hun psychologische problemen op te lossen.



Hierdoor is IJsland al 20 jaar in geslaagd om het aantal tieners te verminderen die regelmatig drinken van 48 % tot 5 %, en degenen die roken van 23 % tot 3 %.



IJslandse wetenschappers stellen voor om in andere landen vergelijkbare methoden te gebruiken.

De vraag is:

wie zal dat mogelijk maken?

Het zal een enorm verlies zijn voor de multinationals. Zij hebben er geen belang bij dat tieners zich bewust worden van zichzelf en het pad van verslaving van alcohol, sigaretten en menselijke stimulansen tot hun dood voorkomen.

Ze willen gebruikers.

Reacties

20-11-2021 17:28:16 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 88.235

OTindex: 38.140

op het vasteland moet men niet alles geloven wat schetenwappers over IJsland vertellen

20-11-2021 18:06:48 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.186

OTindex: 3.175

@botte bijl : Niet zo negatief hoor. ze hebben een gezond groepje van "veel tieners" gevonden en die hebben de vragen beantwoord en ze hebben die een blauwe maandag gevolgd om te weten of ze niet liegen. Ergo, tieners daar zijn het gezondst bezig in het zicht van de wetenschapper.

20-11-2021 18:13:28 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 88.235

OTindex: 38.140

@omabep :

jij begrijpt het jij begrijpt het

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: