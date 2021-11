Corona-babygolf? Hoogste aantal geboorten in tien jaar tijd

De coronapandemie heeft dit jaar waarschijnlijk bijgedragen aan een geboortegolf in Nederland. De toename is uitzonderlijk in Europa.



In de eerste negen maanden van 2021 zijn ongeveer 7000 kinderen meer geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal geboorten neemt na een dalende trend sinds deze eeuwwisseling duidelijk toe, meldt het CBS. Naar verwachting komt het totaal aantal geboorten dit jaar uit op bijna 180.000, het hoogste aantal in tien jaar tijd.



Vooral bij dertigers werden meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van voorgaande jaren. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag was dit te verwachten, omdat veel stellen later beginnen aan kinderen, onder meer vanwege minder vaste contracten en het woningtekort. “Het was de groep vrouwen die het krijgen van kinderen aan het uitstellen was. De verwachting was dat daar een einde aan zou komen”, legt Traag uit.



Het CBS verwachtte echter dat dit einde later zou komen en dat is volgens Traag waarschijnlijk een ‘klein effect’ van het coronavirus. “Door het vele thuiswerken wordt het combineren van werk en zorg makkelijker voor stellen. En de tijd dat je wilde avonturen in het buitenland kon beleven, is even niet voor nu.”



In Europa is Nederland samen met Finland een uitzondering als het gaat om de toename van het aantal geboorten. In de meeste Europese landen bleef het aantal geboortes in het eerste half jaar van 2021 gelijk of het daalde licht. In Spanje, Italië en Frankrijk daalde het aantal kinderen dat aan het begin van dit jaar werd geboren juist sterk.



Dat noemen ze dan thuiswerk.

als veel mensen thuis zijn, zijn er veel mensen die tijd hebben om babykleertjes en zo te breien en haken, en daar zijn die kinderen voor nodig

