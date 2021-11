Model in bikini betrapt vrouw die foto maakt van haar achterwerk: «Te grappig!»

Een Brits OnlyFans-model zag onlangs op het strand dat een vrouw een foto maakte van haar derrière. Ze deelde een kiekje van het tafereel met een knipoog op TikTok.Eliza Rose Watson genoot een tijdje geleden van zon, zee en strand. Ze lag in bikini op haar buik en merkte dat een vrouw achter haar een foto leek te nemen van haar achterwerk. Eliza maakte een selfie van het bewuste moment. «Heeft ze misschien een beter zicht?», knipoogt ze erbij.De TikTok-video werd inmiddels al meer dan 20.000 keer bekeken. «Haha betrapt!», «Kan je het haar kwalijk nemen? Ze geniet gewoon van het uitzicht», «Te grappig!», en «Je moest haar vragen om de foto naar je door te sturen», klinkt het in de reacties.Sommigen vermoeden echter dat de vrouw gewoon verblind was door de zon. «Ik denk dat ze gewoon op haar telefoon bezig is en er zo dicht tegen hangt omdat ze haar zonnebril niet op heeft en het scherm dus niet goed kan zien», lezen we ook.